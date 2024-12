Le scarpe più belle per le feste di Natale, 15 idee dalle sfilate

A Natale, e in tutti i giorni che accompagnano le feste di fine anno, non c'è spazio per le scarpe noiose.

Per qualche settimana, gli appassionati di stile e tendenze possono darsi alla pazza gioia sfoggiando senza paura anche le creazioni più estrose.

Via libera alle paillettes, ai cristalli e ai sandali, anche per le notti più fredde.

Le sfilate dell'Autunno/Inverno hanno suggerito proposte per tutti. Le più originali? Quelle col pelo e in faux fur



A cura di Vittoria Romagnuolo