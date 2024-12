1/13 ©IPA/Fotogramma

KATE MIDDLETON, IL LOOK FESTIVO ANCHE NEI DETTAGLI - Anche quest'anno Kate Middleton ha incantato i suddditi e tutti i suoi ammiratori nel mondo con il perfetto look delle feste indossato per il Christmas Carol 2024, il concerto di Natale all'abbazia di Westminster. La principessa del Galles sa come dispensare lezioni di stile. Oltre agli abiti, notiamo anche la favolosa scelta degli accessori: gioielli in oro giallo (e orecchini a pendolo con perle naturali) e un adorabile fiocco di velluto per abbellire la gola. Perfettamente in tema



Bianco e tocchi di rosso per le royals a Natale. I look, da Kate Middleton a Letizia Ortiz