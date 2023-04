Maxima d'Olanda al Fuorisalone: tutto sul suo trench con i buchi d'oro

La sovrana di origine argentina è una style icon di fama riconosciuta che non ha paura di osare con look eccentrici e contemporanei. In prima linea nel suo armadio, le creazioni di designer olandesi e quelle di coloro che si sono formati nel suo Paese, come Claes Iversen (che ha disegnato il notevole trench) Condividi

Màxima d'Olanda, style icon Màxima Zorreguieta Cerruti d'Orange-Nassau, moglie di Re Guglielmo Alessandro e sovrana dei Paesi Bassi, è una delle teste coronate più celebri d'Europa, apprezzata per il modo in cui svolge i suoi compiti di governante ma anche per il suo gusto nel vestire, contemporaneo e sempre originale. Nata a Buenos Aires nel 1971, la Regina olandese si è ritagliata un posto tra le sue pari conquistando i cuori dei royal watcher di tutto il mondo che ad ogni sua uscita commentano il suo stile, una prassi che interessa anche la Regina di Spagna Letizia Ortiz e la Principessa del Galles Kate Middleton. A differenza delle altre sovrane e principesse d'Europa, Màxima ha trovato fin dal suo ingresso nella famiglia reale olandese un equilibrio tra gusto personale e protocollo facendosi portavoce di uno stile che strizza l'occhio alla creatività di designer noti e meno noti. Fedele all'idea di dare risalto con le sue scelte di guardaroba in primis ai brand e agli stilisti del suo Paese, non disdegna anche capi firmati da altri designer. Il trench sfoggiato a Milano - un soprabito modello impermeabile con vistosi oblò, praticamente dei buchi rifiniti da decorazioni metalliche dorate - per gli eventi del Fuorisalone, ad esempio, è di Claes Iversen, stilista nato in Danimarca ma allievo della Royal Academy of Art de L’Aia che considera l'Olanda il posto in cui ha fatto fortuna. Inutile dire che la Regina Màxima, una delle sue clienti di primo piano, è anche la sua migliore promoter.

Il trench coat per gli appuntamenti del Fuorisalone Il trench coat con cui Màxima d'Olanda ha stregato la città di Milano è solo una delle creazioni firmate da Iversen con cui la monarca ha osato nelle occasioni pubbliche: non è la prima volta, infatti, che la cinquantunenne di origine argentina sceglie un look dall'evidente design traforato. Se la prima apparizione in abito couture coi buchi per una gala in Norvegia del novembre 2021 era stata notata principalmente dagli appassionati di news reali, molto più vasta è l'eco della visita della Regina a Milano durante la Design Week. Dalla passeggiata alla Biblioteca degli Alberi e nel quartiere Isola, agli incontri coi giovani designer olandesi al Salone Satellite e gli architetti Stefano Boeri e Petra Blaisse, è lei la più fotografata, complice anche un look notevole che ora tutti vorrebbero copiare.

Il look da sera color oro Il soprabito coi buchi dai dettagli metallici e bold indossato da Màxima d'Olanda è stato combinato con un completo casacca e pantaloni palazzo color turchese, un match che ha dato al trench, capo chiave del look, ancora più carattere. La tonalità vitaminica è stata accantonata a favore dell'oro per il total look gold riservato all'appuntamento serale a Palazzo Giureconsulti dove la Regina ha incontrato anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala e sua moglie. Anche qui la sovrana si è distinta per uno stile elegante e tuttavia mai eccessivamente formale. Splendida e molto ammirata, la moglie del Re d'Olanda ha rivolto a tutti i suoi inconfondibili sorrisi considerati da molti il vero segreto del suo fascino.

