4/11 Immagine tratta dal profilo Instagram @7forallmankind_eu

7 For All Mankind approfitta del Fuorisalone 2023 per lanciare la collaborazione con l’artista Giotto Calendoli, fondatore del brand Handle with Freedom. Lo store milanese di via Manzoni ospita il progetto CAN YOU FLY, il cui obiettivo è aiutare le persone ad esprimere la loro idea del volo. In mostra anche i pezzi della capsule