9/13 ©IPA/Fotogramma

Un altro scatto della Sala Empire dell'Hotel de Paris di Monaco scelto quest'anno come location per il tradizionale Ballo di Natale del Principato. La sala barocca è perfetta per l'atmosfera dell'evento che ha raccolto fondi per progetti dedicati all'educazione dei bambini per mezzo dello sport, un campo nel quale la principessa Charlène, ex nuotatrice olimpionica, può vantare larga esperienza