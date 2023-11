11/14

Raffinatissima, in total look bianco crema (con accessori in pelle beige sabbia) la principessa del Galles in visita alla Università di Nottingham lo scorso 11 ottobre. La quarantunenne ha optato per un look in maglia, un must della stagione autunnale. Il brand? Sezane. Le pump col tacco sono di Gianvito Rossi (uno dei suoi marchi di scarpe preferiti); la borsa è inglese, di Tusting