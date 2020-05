Lost: per Fred Chiarini è una serie sopravvalutata

Lost, per Omar Schillaci è una serie surreale ma straordinaria

Lost (FOTO) è la miglior serie televisiva mai prodotta o è sopravvalutata? Sicuramente Lost è una pietra miliare della televisione, ha avuto il merito di aver generato quasi un’ossessione nel pubblico che la seguiva, cercando di capire cosa si sarebbero inventati gli autori per spiegare i misteri delle puntate precedenti.

Ma rivista oggi Lost che cos’è? I casi sono due.

O siete un po’ come John Locke, quindi credete nell’isola e avete fede. Oppure siete come Jack Shepard e a un certo punto avrete voglia di trovare una spiegazione se non scientifica, quanto meno fantascientifica. E alcune soluzioni narrative potrebbero sembrarvi un po’ approssimative. Sicuramente Lost ci ha presentato la forza di due grandi autori, forse i migliori della loro generazione ovvero Damon Lindelof e J. J. Abrams. Insieme hanno anche riportato Star Trek sul grande schermo con risultati molto apprezzati. Abrams poi è andato in un’altra galassia lontana lontana a prendere il comando di Star Wars. Lindelof, invece, è tornato a scrivere per la televisione una serie molto interessante: The Leftlovers-Svaniti nel nulla, un’altra di quelle opere che piacciano a quel pubblico che non desidera che tutto venga spiegato, e forse ha un finale migliore.