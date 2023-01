Yellowjackets 2, la prima foto di Elijah Wood nei panni di Walter

Yellowjackets 2, Elijah Wood è Walter

Elijah Wood interpreta Walter, un detective che inizia ad indagare sui sopravvissuti. Nell'immagine postata da Showtime su Instagram, Walter e Misty sono vicini, inquadrati attraverso quella che sembra una recinzione. Showtime ha rivelato che, sebbene Wood non sarà un membro regolare del cast, il suo personaggio apparirà in diverse occasioni nell'arco della stagione. In una dichiarazione ufficiale, i creatori della serie e gli showrunner Ashley Lyle, Bart Nickerson e Jonathan Lisco, hanno celebrato l'arrivo di Elijah Wood: “Quando Elijah ha accettato di venire a giocare nella squadra degli Yellowjackets, le nostre menti sono rimaste senza parole. Siamo suoi fan da anni (in alcuni dei nostri casi, fin dalle scuole medie!) e siamo lieti di annunciare che il suo incredibile talento è pari solo alla sua gentilezza, calore ed entusiasmo per il suo lavoro. Non vediamo l'ora che il mondo incontri Walter”. Tra le new entry della nuova stagione troviamo anche Lauren Ambrose nei panni di Vanessa "Van" Palmer da adulta, un personaggio interpretato, nella versione adolescente, da Liv Hewson. Ambrose si va così ad aggiungere alle altre protagoniste Melanie Lynskey, Juliette Lewis, Christina Ricci e Tawny Cypress, interpreti delle versioni adulte delle ex Yellowjackets.