Blitz, il trailer del film di Steve McQueen con Saoirse Ronan

Una madre fa allontanare il figlio dalla città di Londra, ferita dalla Seconda Guerra Mondiale. Il bambino, inviato nella campagna inglese durante i bombardamenti tedeschi, non arriva a destinazione. Inizia così la lunga ricerca di Blitz, il film di scritto, diretto e prodotto da Steve McQueen che, dopo l’anteprima del 9 ottobre nel gala serale di apertura del British Film Institute London Film Festival e il debutto in cinema selezionati il 1ó novembre, uscirà su Apple TV+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) il 22 novembre. Saoirse Ronan, candidata al premio Oscar come Migliore attrice per i film Brooklyn, Ladybird e Piccole donne, interpreta Rita, la madre sconvolta che si mette disperatamente sulle tracce del figlio di 9 anni, George (l’esordiente Elliott Heffernan). Il cast include anche Harris Dickinson, Erin Kellyman, Stephen Graham, Kathy Burke, Paul Weller, Leigh Gill e Benjamin Clementine.