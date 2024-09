Cillian Murphy sta per tornare sul grande schermo con Small Things Like These, l’adattamento cinematografico del romanzo Piccole cose da nulla di Claire Keegan. La prima foto pubblicata in esclusiva da Vanity Fair mostra l’attore in un’intensa scena del film che racconta un delicato capitolo della storia dell’Irlanda, l’istituzione delle Case Magdalene nelle quali le suore cattoliche separavano dai figli le donne nubili, emarginate e incinte. Ambientato intorno al 1985 nella cittadina irlandese di New Ross, segue le vicende di Bill Furlong, un commerciante di carbone che affronta il proprio passato e rilegge la morte della madre e la vita delle figlie alla luce della scoperta delle violenze che avvengono in segreto nel convento locale. Matt Damon, co-protagonista di Murphy in Oppenheimer di Christopher Nolan, il film che ha regalato all’attore irlandese il premio Oscar come Miglior attore, ha prodotto il progetto con la società Artists Equity, fondata con Ben Affleck. “In apparenza è molto semplice, ma in realtà, se ci si pensa, è incredibilmente complesso”, ha spiegato Murphy. “La vicenda è fortemente intrecciata con gli irlandesi, la nostra storia e la nostra cultura, i traumi e tutto il resto. Ho l’impressione che a volte l’arte sia un modo più delicato di affrontare questo tema rispetto a rapporti governativi o pubblicazioni accademiche”. Il regista Tim Mielants ha aggiunto che il personaggio di “Bill vive una specie di lutto a scoppio ritardato: nella mia vita ho vissuto un evento traumatico simile, e ci torno sempre”. Sulla forza della performance di Murphy, il cineasta non ha dubbi: “Non ho mai visto un attore esprimere tanto bene e tanto a fondo quello che ho passato. È stato eccezionale”. Presentato in anteprima al Festival internazionale del cinema di Berlino, Small Things Like These ha già ottenuto l’Orso d’argento per la Miglior interpretazione da non protagonista a Emily Watson e uscirà nelle sale degli Stati Uniti l’8 novembre, una settimana dopo l’uscita in Regno Unito e Irlanda.