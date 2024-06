Peaky Blinders, arriva il film con il premio Oscar Cillian Murphy

Sono passati due anni dalla fine della serie tv e finalmente per i fan è arrivata una bellissima notizia. La piattaforma di streaming Netflix ha annunciato che uscirà il film di Peaky Blinders. Si tratterà di un sequel che continuerà ad approfondire la storia del protagonista Tommy Shelby. A vestire i panni del personaggio sarà sempre Cillian Murphy che recentemente ha vinto il premio Oscar come miglior attore protagonista per il film di grandissimo successo Oppenheimer.

Le anticipazioni

11 anni fa il primo episodio, due anni fa l’ultimo per un totale di sei stagioni. La serie tv britannica Peaky Blinders, creata da Steven Knight e ambientata a Birmingham tra il 1919 e il 1934, è stata acclamata da pubblico e critica. Ora, dopo mesi in cui si rincorrevano voci, è arrivata la conferma ufficiale dell’arrivo di un lungometraggio. Oltre alle anticipazioni che aveva fornito il creatore Steven Knight a marzo, è stato il protagonista Cillian Murphy, in un’intervista al sito inglese Deadline, a fornire qualche dettaglio in più: “Sembra che Tommy Shelby non avesse finito con me....È molto gratificante collaborare nuovamente con Steven Knight e Tom Harper sulla versione cinematografica di Peaky Blinders”. Oltre al ritorno del premio Oscar Murphy non si conoscono altre informazioni sul cast, ma il sito ComicBook anticipa che l’attore protagonista sarà anche uno dei produttori del film. La regia, invece, sarà affidata a Tom Harper che si riunisce con il team di Peaky Blinders più di un decennio dopo aver diretto diversi episodi della prima stagione. La produzione dovrebbe iniziare entro la fine dell’anno e sarà sempre affidata anche a Steven Knight, ideatore della serie tv.