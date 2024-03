Cillian Murphy sarà ancora Thomas Shelby nel film di Peaky Blinders

Sei stagioni , ognuna delle quali composta da sei episodi, uscite nell’arco di quasi un decennio: dal 2013 al 2022. Tra i riconoscimenti ottenuti da Peaky Blinders troviamo una statuetta come Best Drama Series ai British Academy Television Awards del 2018.

Cillian Murphy è reduce dal successo di Oppenheimer (FOTO) con cui ha fatto incetta di riconoscimenti, tra i quali la statuetta come Miglior attore protagonista ai Premi Oscar e quella come Miglior attore in un film drammatico ai Golden Globe. In totale la pellicola ha ottenuto sette riconoscimenti su tredici candidature ai Premi Oscar.