Interstellar, il film di Christopher Nolan posticipato a dicembre

Per festeggiare i dieci anni dall’uscita, Interstellar di Christopher Nolan ritornerà nei cinema . Tuttavia, l’arrivo nelle sale dell’epico film di fantascienza, inizialmente previsto il 27 settembre, slitterà di circa due mesi, al 6 dicembre . Come riporta Variety, fonti della Paramount Pictures hanno smentito l’iniziale diceria secondo la quale l’atteso ritorno al cinema di Interstellar sarebbe stato sospeso perché la casa di produzione avrebbe distrutto le copie in pellicola 70mm IMAX in suo possesso. Al contrario, Paramount ha spiegato di aver archiviato più copie di questo film rispetto alla maggior parte degli altri. Inoltre, secondo persone informate, il posticipo è dovuto alla volontà di riallinearsi al rilancio dell’edizione home entertainment. A dicembre, quindi, Interstellar sarà proiettato in pellicola 70mm IMAX e su schermi digitali.

LA TRAMA, IL CAST E IL REGISTA

Interstellar è stato presentato in anteprima nel 2014 e ha ottenuto 731 milioni di dollari al botteghino globale. Ambientato in un futuro distopico, segue un gruppo di astronauti in viaggio fino ai confini dello spazio alla ricerca di un nuovo pianeta da colonizzare per l’umanità. Il cast include Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain e Matt Damon, mentre il regista è Christopher Nolan, uno dei cineasti di maggior successo a Hollywood. Interstellar ha ottenuto cinque candidatura agli Oscar e ha vinto la statuetta per i Migliori effetti speciali, mentre il suo film più recente, Oppenheimer, ha conquistato il premio per il Miglior film e gli è valso anche il riconoscimento per la Miglior regia. Nolan ha diretto anche altre celebri pellicole come la trilogia de Il cavaliere oscuro, Inception e Tenet.