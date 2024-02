Re Lear, Al Pacino e Jessica Chastain nel cast del film

LA RAPPRESENTAZIONE DELL'UMANITÀ DI SHAKESPEARE

“Questo progetto è stato il lavoro di amore di Al per oltre un decennio”, ha raccontato a Deadline il produttore Barry Navidi, che conta così la quinta collaborazione con Pacino dopo Il mercante di Venezia (2004), Wilde Salomé (2011), Salomé (2013) e Modi (2024), diretto da Johnny Depp. “Sono felicissimo di portare questa straordinaria impresa sullo schermo con il brillante adattamento e la visione audace e unica di Bernard Rose. Sono così entusiasta di collaborare di nuovo con Jess dopo Wilde Salomé di Pacino”. Chastain, infatti, aveva recitato nel film del 2011 al fianco dell’attore de Il padrino. Da allora, l’attrice ha ricevuto tre candidature agli Oscar come Miglior attrice, premio che ha poi vinto per Gli occhi di Tammy Faye. “Io e Al realizzeremo un Lear coraggioso e cinematografico che sarà emozionante e potente quanto era lo spettacolo teatrale per i suoi spettatori originali. Sono elettrizzato dall’avere con noi Jessica Chastain in questo percorso”, ha aggiunto Rose. “La devozione che io e tutte le persone che conosco hanno per Il padrino, Heat – La sfida e molti altri dei suoi film, Pacino la riserva a Shakespeare. Crede che quei capolavori dovrebbero essere “sperimentati più spesso” nei film, per “prendere l’umanità che Shakespeare scrive nei personaggi ed esprimerla””.