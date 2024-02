Oscar 2024, Al Pacino, Zendaya e Nicolas Cage tra i presentatori

la quarta volta di Jimmy Kimmel

Dopo aver presentato anche quelle del 2017, 2018 e 2023, per il secondo anno di fila Jimmy Kimmel sarà sul palco del Dolby Theatre per condurre la notte più prestigiosa di Hollywood. Il conduttore è alla sua quarta edizione ("Sono proprio contento, ho sempre sempre sognato di condurre la notte degli Oscar per la quarta volta", le sue parole dopo l'annuncio ufficiale), e nello spot che anticipa la 96ª edizione dei premi cinematografici (guarda il video in testa), lo vediamo in una inedita veste, mentre ha perduto la via per Hollywood.