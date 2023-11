Jimmy Kimmel presenterà la 96esima edizione degli Oscar

Per il secondo anno di fila Jimmy Kimmel sarà sul palco del Dolby Theatre per condurre la notte più prestigiosa di Hollywood, la cerimonia degli Oscar. La notizia è stata annunciata da Bill Kramer, amministratore delegato dell'Academy, e da Janet Yang, la presidente. Il conduttore e produttore dell'amato talk show - che si registra proprio di fronte al Dolby - è alla sua quarta edizione, dopo aver presentato anche quelle del 2017 e 2018. La cerimonia sarà trasmessa da Abc in tutto il mondo, il 10 marzo 2024. "Sono proprio contento - ha commentato, scherzando, il comico e conduttore tv - ho sempre sempre sognato di condurre la notte degli Oscar per la quarta volta".