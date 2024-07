1/11 Foto tratta dal profilo Instagram @locandadiansedoniagriglio

Anne Hathaway è volata dalla Grecia a Roma, per poi spostarsi in Maremma. Qui ha posato con Luca e Nicola Terni della Locanda di Ansedonia, a Orbetello. Così Luca Terni ha commentato la visita: "Un paio di giorni fa abbiamo ricevuto una prenotazione a nome Adam (Adam Shulmnan, marito dell'attrice ndr). Mentre io e mio fratello stavamo cenando, è arrivata questa coppia con due bambini. Non immaginavamo che potesse essere lei". Cosa ha ordinato la star? Una pasta alla carbonara, e tagliatelle in bianco per i figli. Il marito, invece, ha scelto la carne

Anne Hathaway, i 15 migliori look dell'attrice di The Idea of You. FOTO