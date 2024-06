Jennifer Lopez in Italia (mentre Ben Affleck si è tolto la fede)

Come meta delle vacanze estive, Jennifer Lopez ha scelto l’Italia. La popstar è stata avvistata in Costiera Amalfitana tra Sorrento e Positano, ma senza il marito Ben Affleck . Un indizio che sembrerebbe confermare le voci che si rincorrono da mesi sulla possibile fine del matrimonio tra i due divi, a soli due anni dalle doppie nozze celebrate nell’estate del 2022 e dalla doppia luna di miele, una delle quali festeggiata proprio in Italia. E non finisce qui, perché la scorsa domenica Affleck ha pranzato in un ristorante di Los Angeles con la figlia Violet, 18 anni, avuta dall’ex moglie Jennifer Garner, ma senza fede al dito . Le foto diffuse da Page Six evidenziano infatti la scomparsa dell’anello nuziale dall’anulare sinistro dell’attore.

I MOTIVI DELLA (PRESUNTA) DISCORDIA

“È così famosa che la gente la ama. Rappresenta qualcosa di importante per le persone. A me, invece, quando mi fermano dicono: “Bello quel film. Sei il marito di J.Lo, che forza””, aveva raccontato pochi giorni fa Affleck nel talk Heart to Heart. L’attore aveva anche spiegato che, se appare “scontroso e negativo” come insinua la stampa internazionale, è solo perché non tollera intrusioni nella sua vita privata: “Le troppe attenzioni non mi piacciono, soprattutto quando si riversano sui miei figli. A me le persone possono chiedere le foto. Non mi dispiace se mi scatti una foto in un club, a una première, qualunque cosa. Mi dà molto fastidio, però, quando sono i miei figli a essere disturbati, solo perché hanno i genitori famosi”. Queste parole sembrerebbero confermare le teorie del gossip, che da mesi sostengono che i Bennifer sarebbero giunti al capolinea a causa di “caratteri e stili di vita troppo diversi”. Lo scorso maggio, una fonte aveva rivelato a People che Affleck “odia tutta l’attenzione mediatica” sulla loro vita, al contrario di J.Lo che, invece, “con tutta quella attenzione è perfettamente a suo agio”. Approcci differenti alla popolarità, dunque, perché “lui è più introspettivo e riservato. A lei piace aprire il suo cuore ai suoi fan e al mondo. E questo, alla lunga, ha incrinato il rapporto”.