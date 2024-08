Saoirse Ronan rivela: "Ho rifiutato il ruolo di un elfo ne Lo Hobbit"

La star di film come "Amabili resti" e "Brooklyn" ha confessato di avere un rimpianto: quello di aver detto di no al casting del film del 2012, che è stato un successo al botteghino (ha incassato oltre un miliardo di dollari) e ha dato il via alla fortunata trilogia omonima. L’attrice ha spiegato a Total Film che ha dovuto scegliere tra il film fantasy e il film d'azione del 2011 Hanna. E alla fine ha optato per il secondo



La star di film come Amabili resti e Brooklyn ha confessato in una recente intervista rilasciata al vertical di GamesRadar, Total Film, che vive come un rimpianto l’aver detto di no al casting dellla pellicola del 2012, film che si svolge diegeticamente prima ma che è comunque legata al mondo de Il Signore degli Anelli. L'attrice avrebbe dovuto prendere parte a quel blockbuster, che è stato un successo al botteghino (ha incassato oltre un miliardo di dollari) e ha dato il via alla fortunata trilogia omonima, di cui è il capostipite.



Ronan ha spiegato che ha dovuto scegliere tra il film fantasy (uscito in Italia con il titolo de Lo Hobbit - Un viaggio inaspettato) e il film d'azione del 2011 Hanna, optando per il secondo.



Dunque non solo Al Pacino è il grande assente di una saga a dir poco cult (avrebbe dovuto prendere parte al primo capitolo di Star Wars, interpretando Ian Solo - Han Solo nell'originale - parte che poi è andata a Harrison Ford): anche Saoirse Ronan entra nella lista di interpreti che hanno perso l’occasione di entrare in una saga fantasy d’enorme portata.



Ronan: “Dovevo interpretare un elfo”

Parlando ai microfoni di Total Film, Ronan ha detto: "Dovevo interpretare un elfo. Poi hanno riscritto il ruolo, comunque. Doveva essere un po' più giovane”.

Ma era una scelta tra Hanna e Lo Hobbit. “E alla fine ho scelto Hanna”, continua la star. "All'epoca, l'idea di poter andare in Nuova Zelanda per un anno e mezzo era un sogno che si avverava. Ma c'erano progetti in arrivo che, come attrice, erano così interessanti che sentivo di non poter rifiutare. Ma per molto tempo, ho sofferto il fatto di non aver potuto farlo”, aggiunge Saoirse Ronan.

La star vuole fare più film d’azione L'attrice ha parlato con il suo agente riguardo all’idea di fare più film d’azione: pare che la protagonista di Lady Bird voglia evitare di essere etichettata in un solo genere. Ha svelato di essere stata lei a chiedere al suo agente di proporla per “qualcosa che abbia più fisicità”. La routine di allenamento che ha dovuto seguire per calarsi nel suo ruolo in Hanna le è “rimasta”, e afferma: "Sono piuttosto determinata quando mi alleno. Quindi mi piacerebbe mettere di nuovo in pratica tutto questo. Anche se scelgo molto bene progetti rispettati, drammatici e stimolanti nella maggior parte dei casi, adoro farlo. Ma sono anche tipo: 'Ho fatto molto di questo. Penso di voler fare un grande film ora’. E spero di riuscirci”. Saoirse Ronan conclude dicendo a Total Film: “Non penso che si possa mettere qualcuno in una sola categoria”.