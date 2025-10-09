Harry Potter, la prima foto di John Lithgow nei panni di Albus Silente

Gli occhiali a mezzaluna, la barba bianca e una lunga tunica blu scuro, Albus Silente si aggira su una spiaggia in Cornovaglia, in Inghilterra, per scagliare incantesimi. Le prime immagini dell’attore John Lithgow nei panni del preside della Scuola di Magia e di Stregoneria di Hogwarts sono trapelate dal set della serie tv reboot HBO Harry Potter , che uscirà nel 2027 sulla piattaforma di streaming HBO Max. Ognuna delle sette stagioni del nuovo adattamento dei romanzi di J.K. Rowling seguirà le vicende di un singolo libro e approfondirà passaggi che, nella precedente saga cinematografica con Daniel Racliffe , Emma Watson e Rupert Grint rispettivamente nei panni di Harry Potter, di Hermione Granger e di Ron Weasley, erano invece rimasti sullo sfondo. Secondo le speculazioni dei fan sulle scene immortalate negli scatti ora emersi, forse Silente intende aiutare il guardiacaccia di Hogwarts, Rubeus Hagrid (Nick Frost) a raggiungere il giovane mago nella catapecchia sullo scoglio dove gli zii Vernon e Petunia Dursley e il cugino Dudley Dursley si sono rifugiati per impedire ai gufi di consegnargli le lettere di ammissione alla Scuola di Magia. Dal set erano apparse anche altre immagini, nelle quali Vernon era intento ad acquistare un fucile del quale, poi, Hagrid si sbarazzerà in fretta.

JOHN LITHGOW: "SEGNERÀ L'ULTIMO CAPITOLO DELLA MIA VITA"

L’avventura di John Lithgow nel mondo magico è ormai iniziata. “Be’, per me è stata una sorpresa totale. Ho appena ricevuto la telefonata al Sundance Film Festival per un altro film, e non è stata una decisione facile perché, temo, segnerà l’ultimo capitolo della mia vita. Ma sono molto emozionato. Alcune persone meravigliose stanno tornando a dedicarsi a Harry Potter. Ecco perché è stata una decisione così difficile. Avrò circa 87 anni alla festa di fine riprese, ma ho già detto di sì”, aveva dichiarato a ScreenRant lo scorso febbraio l’attore, che ora ha 79 anni. Lo scorso marzo, nel podcast Smartless, Lithgow aveva inoltre riflettuto sul personaggio che, nella saga cinematografica, aveva avuto il volto prima di Richard Harris e poi di Michael Gambon, ora entrambi scomparsi. “Sapete, Silente è...è una specie di arma nucleare. Si presenta solo molto, molto raramente. Non credo che sarà un lavoro così difficile, e andremo avanti e indietro”. Lo scorso aprile, intervistato in The One Show di BBC, il sei volte vincitore di Emmy Awards e il due volte candidato al Premio Oscar si era inoltre definito “molto emozionato” e “molto intimidito” in merito alla sua presenza nel cast del reboot. La scelta di un attore americano aveva però destato alcune critiche, in considerazione delle origini britanniche del personaggio di Albus Silente. “Seguirò il grande Michael Gambon. Non sono inglese, anche se ne ho interpretato uno in TV”, aveva detto l’attore, che tra il 2016 e il 2019 aveva recitato nei panni del primo ministro inglese Winston Churchill nella serie tv The Crown. “Ma sì, insomma, è un’emozione enorme. Ma so che c’erano molte persone inorridite dal fatto che un americano fosse stato ingaggiato per interpretare il mago inglese per eccellenza. Ma farò del mio meglio”, aveva aggiunto.