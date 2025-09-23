Harry Potter, il primo sguardo sul set a Lily e James Potter. VIDEO

Harry Potter, il primo sguardo a Lily e James Potter sul set della serie tv. VIDEOSerie TV
Il reboot che debutterà nel 2027 su HBO potrebbe approfondire la vita dei genitori del maghetto, uccisi da Lord Voldemort quando il figlio era appena un neonato
Un nuovo video girato sul set della serie tv reboot di Harry Potter, che debutterà nel 2027 su HBO, avrebbe svelato i volti dei due attori che interpretano i giovani Lily e James Potter, i genitori del maghetto uccisi da Lord Voldemort quando il figlio era un neonato. Girato da un fan a Wardown Park, a Luton, in Inghilterra, il filmato si aggiunge così ai primi sguardi registrati in precedenza sui personaggi della saga, da Harry Potter (Dominic McLaughlin) e Hagrid (Nick Frost) a spasso per Londra alla famiglia Weasley pronta a salire sull’Hogwarts Express alla stazione di King’s Cross. Finora, nella saga cinematografica di Harry Potter, Lily Potter (Ellie Darcey-Alden nella versione giovane e Geraldine Somerville nella versione adulta) e James Potter (Robbie Jarvis nella versione giovane e Adrian Rawlins nella versione adulta) sono apparsi in flashback, ricordi e fotografie, ma i film non hanno approfondito ulteriormente la loro vita a Godrick’s Hollow. La serie tv, invece, potrebbe procedere proprio in tal senso.
IN ARRIVO LADY VOLDEMORT?
Tra i rumours più recenti sulla serie tv reboot di Harry Potter c’è anche una possibile novità che potrebbe riguardare il villain Lord Voldemort, nella saga cinematografica interpretato da Ralph Fiennes. “Per la serie di Harry Potter, stanno facendo audizioni sia per uomini che per donne per Voldemort, quindi è possibile che vedremo una Voldemort donna nella serie”, ha ipotizzato lo scooper Daniel Ritchtman. Nei romanzi di J.K. Rowling, il mago oscuro Lord Voldemort, nato con il nome di Tom Marvolo Riddle, ambisce all’immortalità, alla supremazia purosangue e al dominio sul mondo magico. Cresciuto in un orfanotrofio babbano, eccelle alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts dove, però, devia verso le Arti Oscure. Dopo aver diviso la sua anima e aver creato gli Horcrux, guida i Mangiamorte in un regno di terrore finché il suo tentativo di uccidere il piccolo Harry Potter si ritorce contro di lui a causa di un incantesimo protettivo. Molti anni dopo torna alla ricerca del potere e si scontra proprio con il giovane mago, conosciuto da tutti come il “Prescelto”. La sua incapacità di comprendere la forza dell’amore, però, ne provoca la caduta. L’attore Cillian Murphy, che avrebbe potuto interpretare Lord Voldemort nella serie tv, ha negato la sua partecipazione al progetto: “No, i miei figli me lo mostrano ogni tanto, ma no, non ne so nulla”, ha detto di recente. “Voglio dire, inoltre, è davvero difficile seguire le orme di Ralph Fiennes. Quest’uomo è una vera leggenda della recitazione. Quindi, buona fortuna a chiunque prenderà il suo posto”.
IL CAST
Nella serie tv reboot di Harry Potter, Dominic McLaughlin interpreta Harry Potter, Arabella Stanton interpreta Hermione Granger e Alastair Stout interpreta Ron Weasley. Il cast schiera anche Lox Pratt nel ruolo di Draco Malfoy, Rory Wilmot nel ruolo di Neville Paciock, Tristan Harland nel ruolo di Fred Weasley, Gabriel Harland nel ruolo di George Weasley, Ruari Spooner nel ruolo di Percy Weasley, Gracie Cochrane nel ruolo di Ginny Weasley, Leo Earley nel ruolo di Seamus Finnigan, Alessia Leoni nel ruolo di Parvati Patil, Sienna Moosah nel ruolo di Lavanda Brown, Amos Kitson nel ruolo di Dudley Dursley, Elijah Oshin nel ruolo di Dean Thomas, Finn Stephens nel ruolo di Vincent Tiger, William Nash nel ruolo di Gregory Goyle, John Lithgow nel ruolo di Albus Silente, Janet McTeer nel ruolo di Minerva McGranitt, Paapa Essiedu nel ruolo di Severus Piton, Nick Frost nel ruolo di Rubeus Hagrid, Luke Thallon nel ruolo del Professor Raptor, Louise Brealey nel ruolo di Madama Rolanda Bumb, Paul Whitehouse nel ruolo di Argus Gazza, Sirine Saba nel ruolo di Pomona Sprout, Richard Durden nel ruolo di Cuthbert Rüf, Bríd Brennan nel ruolo di Madama Poppy Chips, Warwick Davis nel ruolo di Filius Vitious, Katherine Parkinson nel ruolo di Molly Weasley, Johnny Flynn nel ruolo di Lucius Malfoy, Bel Powley nel ruolo di Petunia Dursley, Daniel Rigby nel ruolo di Vernon Dursley, Anton Lesser nel ruolo di Garrick Ollivander, Bertie Carvel nel ruolo di Cornelius Caramell e Leigh Gill nel ruolo di Unci-Unci.
