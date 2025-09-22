Harry Potter, Lavanda Brown esclusa raduno fan per il profilo OnlyFans

Harry Potter, Jessie Cave alias Lavanda Brown esclusa da raduno fan a causa di OnlyFansCinema
L’attrice, apparsa in tre episodi della saga cinematografica, ha aperto da alcuni mesi una pagina dove mostra contenuti "fetish" sui suoi capelli
L’attrice Jessie Cave, 37 anni, che ha interpretato il personaggio di Lavanda Brown in tre episodi della saga cinematografica di Harry Potter, rispettivamente intitolati Il Principe Mezzosangue, I Doni della Morte – Parte 1 e I Doni della Morte – Parte 2, ha raccontato sul suo profilo Substack di essere stata esclusa da un raduno di fan del maghetto a causa della sua presenza su OnlyFans. “Ho scoperto di recente che non sono stata prenotata per una convention di Harry Potter, perché ora partecipo a OnlyFans”, ha scritto l’attrice. “Mi hanno spiegato che era perché è uno “show per famiglie e OnlyFans è affiliato al porno”. La cosa mi ha lasciata perplessa, perché alcuni attori che partecipano alle convention (la maggior parte, in realtà) hanno recitato in tv e in film nei quali hanno girato scene di sesso e nudità. Io sto solo giocando con i miei capelli!”. In ogni caso, “Non mi dispiace la prospettiva di non avere più convention dedicate a Harry Potter”, ha proseguito Cave, che ha ricordato l’avvento della nuova serie tv ambientata nella Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts. “Ora ci sarà un nuovo cast ed è un’altra epoca. Inoltre, partecipo a convention da oltre 15 anni e ho abbastanza foto e cimeli magici”.
L'ISCRIZIONE SU ONLYFANS
Lo scorso marzo, Jessie Cave aveva annunciato di aver aperto un account su OnlyFans, dove aveva intenzione di pubblicare contenuti sui suoi lunghi capelli, da “suoni di capelli di altissima qualità” a “materiale molto sensuale”. L’attrice, che ha recitato anche in film come Grandi speranze e in serie tv come Black Mirror e Industry, aveva rivolto un invito ai suoi followers: “Unitevi a me in questo strano nuovo viaggio”. Successivamente, in un episodio del suo podcast Before We Break Up Again, aveva precisato che la sua pagina non avrebbe avuto riferimenti sessuali, ma avrebbe virato su contenuti “fetish. Ma fetish non significa necessariamente sessuale”. L’attrice aveva anche spiegato la ragione dell’iscrizione al sito: “Un anno. Ci proverò per un anno. Il mio obiettivo? Mettere in sicurezza la casa, coprire la carta da parati all’arsenico/piombo, costruire un nuovo tetto, ecc. Il mio obiettivo? Uscire dai debiti. Il mio obiettivo? Rafforzarmi? Dimostrare a chi in passato mi ha giudicata male che non sono così dolce? Dedicare tempo a qualcosa in cui non ho mai investito prima: l’amor proprio”. E ancora: “Mi sembra di fare qualcosa di cattivo, qualcosa di un po’ incasinato. Mi piace. Sto per stracciare il libro delle regole della brava piccola attrice”.
LA SERIE TV REBOOT IN ARRIVO NEL 2027
La serie tv reboot di Harry Potter, attesa nel 2027 su HBO, prevede sette stagioni (una per ogni libro della saga) da sviluppare in dieci anni di produzione. A differenza dei film, dovrebbe ampliare la narrazione e concentrarsi anche su trame e personaggi che sul grande schermo erano stati lasciati sullo sfondo. La ricerca dei nuovi volti della saga di Harry Potter aveva coinvolto in provini ben 32.000 bambini, che erano accorsi ai casting lo scorso settembre. Ora il cast include il trio formato da Dominic McLaughlin nel ruolo del celebre maghetto, Arabella Stanton nei panni di Hermione Granger e Alastair Stout nei panni di Ron Weasley.
