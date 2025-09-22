Harry Potter, Lavanda Brown esclusa raduno fan per il profilo OnlyFans

L’attrice Jessie Cave, 37 anni, che ha interpretato il personaggio di Lavanda Brown in tre episodi della saga cinematografica di Harry Potter, rispettivamente intitolati Il Principe Mezzosangue, I Doni della Morte – Parte 1 e I Doni della Morte – Parte 2, ha raccontato sul suo profilo Substack di essere stata esclusa da un raduno di fan del maghetto a causa della sua presenza su OnlyFans. “Ho scoperto di recente che non sono stata prenotata per una convention di Harry Potter, perché ora partecipo a OnlyFans”, ha scritto l’attrice. “Mi hanno spiegato che era perché è uno “show per famiglie e OnlyFans è affiliato al porno”. La cosa mi ha lasciata perplessa, perché alcuni attori che partecipano alle convention (la maggior parte, in realtà) hanno recitato in tv e in film nei quali hanno girato scene di sesso e nudità. Io sto solo giocando con i miei capelli!”. In ogni caso, “Non mi dispiace la prospettiva di non avere più convention dedicate a Harry Potter”, ha proseguito Cave, che ha ricordato l’avvento della nuova serie tv ambientata nella Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts. “Ora ci sarà un nuovo cast ed è un’altra epoca. Inoltre, partecipo a convention da oltre 15 anni e ho abbastanza foto e cimeli magici”.