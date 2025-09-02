Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Speciale Mostra del Cinema di Venezia
Arrow-link
Arrow-link

Harry Potter, Warwick Davis nello stesso ruolo dei film

Serie TV
©Getty

La serie tv vedrà Dominic McLaughlin nel ruolo di Harry Potter, mentre Arabella Stanton e Alastair Stout saranno rispettivamente Hermione Granger e Ron Weasley. Dietro la macchina da presa Mark Mylod

Nuovi dettagli sull'attesa serie tv di Harry Potter. Come rilanciato recentemente da Variety, Warwick Davis tornerà nel ruolo di Filius Vitious nella produzione in arrivo su HBO e HBO Max nel 2027. Svelati altri nomi del cast: da Sirine Saba a Richard Durden passando per William Nash.

harry potter, Warwick Davis nel cast

Cresce la curiosità per la serie tv basata sulla serie di libri di J. K. Rowling, Variety ha riportato i nuovi ingressi nel cast. Dopo aver interpretato Filius Vitious e Unci-Unci nelle celebri pellicole (FOTO), Warwick Davis tornerà nel ruolo del professore. Tra i suoi film più popolari troviamo Il ritorno dello Jedi, Leprechaun, Willow e La vera storia di Biancaneve con Kristin Kreuk. Annunciati anche Sirine Saba, Richard Durden, Bríd Brennan, Elijah Oshin, Finn Stephens e William Nash.

Approfondimento

Harry Potter, addio al Back to Hogwarts Day in stazione a Londra

La serie tv vedrà Dominic McLaughlin nel ruolo di Harry Potter, mentre Arabella Stanton e Alastair Stout saranno rispettivamente Hermione Granger e Ron Weasley. Dietro la macchina da presa Mark Mylod, regista dei film Ali G e The MenuCasey Bloys, Content CEO di HBO & Max, ha dichiarato: “Harry Potter è un fenomeno culturale ed è chiaro che esistano un amore e una sete così duraturi per il mondo magico".

 

Come rilanciato da Variety, questa la sinossi ufficiale: “La serie sarà un fedele adattamento dell'amata serie di libri di Harry Potter dell'autrice e produttrice esecutiva J.K. Rowling. La serie presenterà un nuovo cast per guidare una nuova generazione di fan". Il testo prosegue: "Ogni stagione porterà Harry Potter e queste incredibili avventure a un nuovo pubblico in tutto il mondo, mentre i film originali, classici e amati rimarranno al centro del franchise".

 

Approfondimento

Harry Potter, la famiglia Weasley arriva a King's Cross. VIDEO

Le otto pellicole, uscite tra il 2001 e il 2011, hanno conquistato il pubblico di tutto il mondo dando vita a uno dei franchise di maggior successo degli ultimi anni con un incasso internazionale di oltre 7.700.000.000 di dollari. Tra i titoli di maggior successo Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2, Harry Potter e la pietra filosofale e Harry Potter e l'Ordine della Fenice. Inoltre, sei film del franchise hanno ricevuto candidature agli Academy Awards per un totale di ben dodici nomination.

FOTOGALLERY

©Webphoto

1/16
Cinema

Emma Watson compie 35 anni, i suoi film più famosi. FOTO

L’attrice che ha dato il volto all’amatissima Hermione Granger nei film tratti della serie letteraria di J. K. Rowling, è nata il 15 aprile 1990. Nel 2015 la rivista Time l’ha inserita tra le 100 persone più influenti del pianeta

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

L’étranger di Ozon, Camus al cinema in bianco e nero. La recensione

Spettacolo

Alla Mostra del cinema di Venezia François Ozon porta L’étranger, tratto dal romanzo di Albert...

Mostra del Cinema di Venezia, i film e gli ospiti di oggi in diretta

live Cinema

In Concorso A House of Dynamite di Kathryn Bigelow con Idris...

Rocco Tanica fuori dal festival Terre Tagliamento

Spettacolo

Rocco Tanica escluso dal Festival Terre Tagliamento in Friuli dopo alcune esternazioni social...

Mostra del Cinema di Venezia 2025, voti ai look sul red carpet di oggi

Cinema

La settima giornata della Mostra del Cinema di Venezia 2025 si apre col passaggio di Sofia...

5 foto

Alain Delon, i figli in lotta per l'eredità

Spettacolo

Alain-Fabien Delon ha impugnato il secondo testamento del padre, sostenendo che Alain Delon non...

Spettacolo: Per te