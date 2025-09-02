Harry Potter, Warwick Davis nello stesso ruolo dei film

La serie tv vedrà Dominic McLaughlin nel ruolo di Harry Potter, mentre Arabella Stanton e Alastair Stout saranno rispettivamente Hermione Granger e Ron Weasley. Dietro la macchina da presa Mark Mylod

Cresce la curiosità per la serie tv basata sulla serie di libri di J. K. Rowling, Variety ha riportato i nuovi ingressi nel cast. Dopo aver interpretato Filius Vitious e Unci-Unci nelle celebri pellicole ( FOTO ), Warwick Davis tornerà nel ruolo del professore. Tra i suoi film più popolari troviamo Il ritorno dello Jedi, Leprechaun, Willow e La vera storia di Biancaneve con Kristin Kreuk. Annunciati anche Sirine Saba, Richard Durden, Bríd Brennan, Elijah Oshin, Finn Stephens e William Nash.

La serie tv vedrà Dominic McLaughlin nel ruolo di Harry Potter, mentre Arabella Stanton e Alastair Stout saranno rispettivamente Hermione Granger e Ron Weasley. Dietro la macchina da presa Mark Mylod, regista dei film Ali G e The Menu. Casey Bloys, Content CEO di HBO & Max, ha dichiarato: “Harry Potter è un fenomeno culturale ed è chiaro che esistano un amore e una sete così duraturi per il mondo magico".

Come rilanciato da Variety, questa la sinossi ufficiale: “La serie sarà un fedele adattamento dell'amata serie di libri di Harry Potter dell'autrice e produttrice esecutiva J.K. Rowling. La serie presenterà un nuovo cast per guidare una nuova generazione di fan". Il testo prosegue: "Ogni stagione porterà Harry Potter e queste incredibili avventure a un nuovo pubblico in tutto il mondo, mentre i film originali, classici e amati rimarranno al centro del franchise".