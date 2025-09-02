Harry Potter, Warwick Davis nello stesso ruolo dei film

La serie tv vedrà Dominic McLaughlin nel ruolo di Harry Potter, mentre Arabella Stanton e Alastair Stout saranno rispettivamente Hermione Granger e Ron Weasley. Dietro la macchina da presa Mark Mylod
Nuovi dettagli sull'attesa serie tv di Harry Potter. Come rilanciato recentemente da Variety, Warwick Davis tornerà nel ruolo di Filius Vitious nella produzione in arrivo su HBO e HBO Max nel 2027. Svelati altri nomi del cast: da Sirine Saba a Richard Durden passando per William Nash.
harry potter, Warwick Davis nel cast
Cresce la curiosità per la serie tv basata sulla serie di libri di J. K. Rowling, Variety ha riportato i nuovi ingressi nel cast. Dopo aver interpretato Filius Vitious e Unci-Unci nelle celebri pellicole (FOTO), Warwick Davis tornerà nel ruolo del professore. Tra i suoi film più popolari troviamo Il ritorno dello Jedi, Leprechaun, Willow e La vera storia di Biancaneve con Kristin Kreuk. Annunciati anche Sirine Saba, Richard Durden, Bríd Brennan, Elijah Oshin, Finn Stephens e William Nash.
La serie tv vedrà Dominic McLaughlin nel ruolo di Harry Potter, mentre Arabella Stanton e Alastair Stout saranno rispettivamente Hermione Granger e Ron Weasley. Dietro la macchina da presa Mark Mylod, regista dei film Ali G e The Menu. Casey Bloys, Content CEO di HBO & Max, ha dichiarato: “Harry Potter è un fenomeno culturale ed è chiaro che esistano un amore e una sete così duraturi per il mondo magico".
Come rilanciato da Variety, questa la sinossi ufficiale: “La serie sarà un fedele adattamento dell'amata serie di libri di Harry Potter dell'autrice e produttrice esecutiva J.K. Rowling. La serie presenterà un nuovo cast per guidare una nuova generazione di fan". Il testo prosegue: "Ogni stagione porterà Harry Potter e queste incredibili avventure a un nuovo pubblico in tutto il mondo, mentre i film originali, classici e amati rimarranno al centro del franchise".
Le otto pellicole, uscite tra il 2001 e il 2011, hanno conquistato il pubblico di tutto il mondo dando vita a uno dei franchise di maggior successo degli ultimi anni con un incasso internazionale di oltre 7.700.000.000 di dollari. Tra i titoli di maggior successo Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2, Harry Potter e la pietra filosofale e Harry Potter e l'Ordine della Fenice. Inoltre, sei film del franchise hanno ricevuto candidature agli Academy Awards per un totale di ben dodici nomination.
L’attrice che ha dato il volto all’amatissima Hermione Granger nei film tratti della serie letteraria di J. K. Rowling, è nata il 15 aprile 1990. Nel 2015 la rivista Time l’ha inserita tra le 100 persone più influenti del pianeta