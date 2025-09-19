Esplora tutte le offerte Sky
Harry Potter - The Experience arriva a Milano: tutto ciò che c'è da sapere

Spettacolo
Ufficio stampa

Da venerdì 19 settembre, all'interno del The Mall, è possibile visitare l'attesissima mostra immersiva, con una gigantesca collezione di oggetti di scena autentici del film

Sono oltre venti le sezioni di Harry Potter - The Experience, la mostra immersiva inaugurata venerdì 19 settembre a Milano, all'interno del The Mall di Piazza Lina Bo Bardi.

La collezione e le esperienze

Harry Potter™: The Exhibition regala ai visitatori un viaggio attraverso i momenti iconici dei film di Harry Potter, della saga Animali fantastici e della pièce teatrale Harry Potter e la maledizione dell'erede. Si tratta della mostra itinerante dedicata a Harry Potter più grande di sempre, già vista da oltre 3 milioni di persone nel mondo.

 

Fan e curiosi potranno vedere costumi, oggetti di scena e immagini di Harry Potter e la Maledizione dellErede, immergersi in ambientazioni che omaggiano i film, vedere da vicino costumi originali e autentici oggetti usati sul set delle pellicole.

 

Tra i cimeli più affascinanti troviamo una prima edizione di Harry Potter e la Pietra Filosofale custodita in una cassaforte ispirata a Gringott mentre, tra le esperienze che all'interno della mostra si possono vivere, c'è la Sala del Castello di Hogwarts dove appaiono i nomi dei visitatori, e c'è la Sala delle Case di Hogwarts che consente di vivere esperienze personalizzate scelte durante la preregistrazione. Mi si possono anche preparare pozioni, si può predire il futuro, rinvasare una mandragola e usare la bacchetta magica per sconfiggere un Molliccio in Difesa Contro le Arti Oscure.

 

Informazioni e prezzi

Harry Potter - The Exhibition è aperta dal lunedì al venerdì dalle 12.00 alle 20.00; il sabato, la domenica e i festivi è aperta invece dalle 10:00 alle 21:00. I Biglietti VIP costano 47,90 euro, sono validi in qualsiasi data e ora, e includono vantaggi e regali esclusivi (ingresso accelerato, cordino da collezione, borsa, audio guida, catalogo della mostra). I Biglietti Flex costano 41,60 e sono validi sempre, mentre i Biglietti con ingresso a tempo costano 29,60 euro (sono previsti sconti per i minori di 12 anni).

