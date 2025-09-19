Fan e curiosi potranno vedere costumi, oggetti di scena e immagini di Harry Potter e la Maledizione dell’Erede, immergersi in ambientazioni che omaggiano i film, vedere da vicino costumi originali e autentici oggetti usati sul set delle pellicole.

Informazioni e prezzi

Harry Potter - The Exhibition è aperta dal lunedì al venerdì dalle 12.00 alle 20.00; il sabato, la domenica e i festivi è aperta invece dalle 10:00 alle 21:00. I Biglietti VIP costano 47,90 euro, sono validi in qualsiasi data e ora, e includono vantaggi e regali esclusivi (ingresso accelerato, cordino da collezione, borsa, audio guida, catalogo della mostra). I Biglietti Flex costano 41,60 e sono validi sempre, mentre i Biglietti con ingresso a tempo costano 29,60 euro (sono previsti sconti per i minori di 12 anni).