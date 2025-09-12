Harry Potter, da fan fiction a film: Alchemised diventa una pellicola

Un nuovo progetto cinematografico riporta il magico universo di Hogwarts sul grande schermo, ma non si tratta della produzione ufficiale annunciata da HBO. A catalizzare l’attenzione è una sorprendente fan fiction che ha conquistato Hollywood



I fan di Harry Potter saranno contenti perché dalla fan fiction al cinema il passo è breve: Alchemised sta per diventare una pellicola che andrà a sfidare direttamente la serie televisiva HBO in arrivo. Un nuovo progetto cinematografico riporta il magico universo di Hogwarts sul grande schermo, ma non si tratta della produzione ufficiale annunciata da HBO. A catalizzare l’attenzione è una sorprendente fan fiction che ha conquistato Hollywood. Alchemised, nato come racconto amatoriale ambientato nell’universo del maghetto occhialuto, approderà al cinema grazie a un accordo siglato con Legendary. La casa di produzione avrebbe infatti messo sul piatto una cifra milionaria per assicurarsi i diritti del romanzo dark fantasy firmato da SenLiYu.

L’opera affonda le sue radici nella fan fiction Dramione, ispirata alla relazione immaginaria tra Draco Malfoy e Hermione Granger, e rappresenta oggi uno dei più riusciti esempi di come un testo nato online possa trasformarsi in un progetto di grande respiro.

Le parole dell’autore “Sono onorato del grande entusiasmo di Legendary per il progetto e non vedo l'ora di vedere il mondo di Paladia prendere vita”, ha commentato SenLiYu in un comunicato ufficiale. La soddisfazione dell’autore è comprensibile: la sua carriera all’interno del panorama delle fan fiction lo ha reso una figura di riferimento. Oltre a Dramione, diverse opere hanno riscosso enorme successo, tra cui Menacled, pubblicato nel 2023. Questo romanzo, un crossover tra Harry Potter e The Handmaid's Tale, ha superato i 10 milioni di letture, consolidando ulteriormente la popolarità di SenLiYu. Approfondimento Harry Potter, Warwick Davis nello stesso ruolo dei film

La trama di Alchemised Il cuore della nuova produzione, il film Alchemised, è la vicenda di Helena, un’alchimista che si muove in un mondo fantasy segnato da una guerra devastante. La protagonista tenta di ricostruire i ricordi legati a un movimento di Resistenza ormai sconfitto, di cui lei stessa aveva fatto parte. Una narrazione intrisa di conflitti interiori e ricerca identitaria, ambientata in un universo oscuro e complesso. Approfondimento Harry Potter, addio al Back to Hogwarts Day in stazione a Londra

Un accordo senza precedenti Secondo quanto riportato dal magazine americano THR, l’intesa per Alchemised potrebbe superare i 3 milioni di dollari. Un’altra fonte suggerisce addirittura che si tratti di uno dei contratti più alti mai stipulati per l’adattamento cinematografico di un libro nato come fan fiction.

La cifra, comunque, testimonia il crescente interesse dell’industria per questo tipo di narrazioni. Da spazio amatoriale a vera miniera di idee, il mondo delle fan fiction si sta trasformando in una risorsa concreta per Hollywood. Approfondimento Harry Potter, la famiglia Weasley arriva a King's Cross. VIDEO

Una concorrenza inattesa per HBO Il successo di Alchemised rischia ora di intrecciarsi con un altro progetto di grande impatto: la nuova serie HBO dedicata a Harry Potter. La piattaforma americana ha in programma di realizzare un adattamento fedele, stagione per stagione, dei romanzi scritti da J.K. Rowling negli anni ’90. Il debutto cinematografico della fan fiction Alchemised potrebbe dunque rappresentare un’insolita sfida per la produzione televisiva, alimentando l’interesse di un pubblico già affezionato al mondo creato dalla scrittrice britannica. Approfondimento Harry Potter, in costruzione nello Studio la scuola per attori bambini