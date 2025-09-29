Harry Potter, il Principe William, Kate Middleton e i figli sul set

Il Principe William e Kate Middleton, con la complicità della tata Maria Teresa Borrallo, hanno organizzato una sorpresa per i loro tre figli George, 12 anni, Charlotte, 10 anni, e Louis, 7 anni: una visita sul set della nuova serie tv di Harry Potter, targata HBO e in arrivo nei primi mesi del 2027. Il luogo magico si trova in un angolo di Windsor Great Park, a un passo sia dal castello reale, sia dall’Adelaide Cottage, l’attuale residenza dei principi di Galles. Come riporta il Daily Mail, all’inizio della settimana la famiglia ha visitato la stazione di Hogsmeade, mentre venerdì sera la principessa Kate e i tre bambini sono tornati per assistere alle riprese di alcune scene e hanno incontrato sia Dominic McLaughlin, il giovane attore che interpreta Harry Potter, sia altri membri del cast che include anche Alastair Stout, volto di Ron Weasley, e Arabella Stanton, la nuova Hermione Granger. Il piccolo Louis ha poi vissuto un momento speciale a bordo dell’Hogwarts Express, il treno che all’inizio dell’anno scolastico parte dal binario 9 ¾ alla stazione londinese di King’s Cross per condurre gli aspiranti maghi e le aspiranti streghe alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts diretta da Albus Silente. Il principino ha infatti percorso un breve tragitto lungo i binari estesi per circa un chilometro all’interno del bosco di Windsor. “È stato davvero speciale, Kate e i bambini hanno incontrato i giovani attori e il regista [Mark Mylod, ndr] sul set. Le riprese sono durate solo una notte, quindi è stato davvero un biglietto magico", ha dichiarato una fonte presente sul set. "E per quanto riguarda Louis, ha avuto la possibilità di viaggiare sul treno con il macchinista. Sembrava che gli piacesse un sacco. È il sogno della maggior parte dei bambini salire a bordo dell'Hogwarts Express”.