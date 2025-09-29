Harry Potter, il Principe William, Kate Middleton e i figli sul set

Harry Potter, il Principe William, Kate Middleton e i figli in visita sul set della serieSerie TV
I reali hanno organizzato una sorpresa per George, Charlotte e Louis, che hanno visitato la stazione di Hogsmeade e hanno incontrato sia l'attore Dominic McLaughlin, sia altri membri del cast. Il piccolo Louis ha poi vissuto un momento speciale a bordo dell’Hogwarts Express
Il Principe William e Kate Middleton, con la complicità della tata Maria Teresa Borrallo, hanno organizzato una sorpresa per i loro tre figli George, 12 anni, Charlotte, 10 anni, e Louis, 7 anni: una visita sul set della nuova serie tv di Harry Potter, targata HBO e in arrivo nei primi mesi del 2027. Il luogo magico si trova in un angolo di Windsor Great Park, a un passo sia dal castello reale, sia dall’Adelaide Cottage, l’attuale residenza dei principi di Galles. Come riporta il Daily Mail, all’inizio della settimana la famiglia ha visitato la stazione di Hogsmeade, mentre venerdì sera la principessa Kate e i tre bambini sono tornati per assistere alle riprese di alcune scene e hanno incontrato sia Dominic McLaughlin, il giovane attore che interpreta Harry Potter, sia altri membri del cast che include anche Alastair Stout, volto di Ron Weasley, e Arabella Stanton, la nuova Hermione Granger. Il piccolo Louis ha poi vissuto un momento speciale a bordo dell’Hogwarts Express, il treno che all’inizio dell’anno scolastico parte dal binario 9 ¾ alla stazione londinese di King’s Cross per condurre gli aspiranti maghi e le aspiranti streghe alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts diretta da Albus Silente. Il principino ha infatti percorso un breve tragitto lungo i binari estesi per circa un chilometro all’interno del bosco di Windsor. “È stato davvero speciale, Kate e i bambini hanno incontrato i giovani attori e il regista [Mark Mylod, ndr] sul set. Le riprese sono durate solo una notte, quindi è stato davvero un biglietto magico", ha dichiarato una fonte presente sul set. "E per quanto riguarda Louis, ha avuto la possibilità di viaggiare sul treno con il macchinista. Sembrava che gli piacesse un sacco. È il sogno della maggior parte dei bambini salire a bordo dell'Hogwarts Express”.
UNA MAGICA PASSIONE DI FAMIGLIA
Sarebbe stato nonno Carlo a trasmettere la passione di Harry Potter a George e a Charlotte. Il reale ha infatti passato ore nella loro cameretta a leggere ad alta voce i romanzi di J.K. Rowling. “A volte, quando siamo con mio marito in Scozia, lui legge loro Harry Potter”, aveva rivelato nel 2017 la regina Camilla. “E lui fa tutte le voci, perché è un imitatore brillante. Io non sono molto brava. Cerco di fare le voci, ma recitare non è il mio forte. Ma lui si siede e tutti si siedono con lui. Penso sempre che si dimeneranno nel letto, ma restano lì seduti, incantati. È bravissimo con i bambini. Lo adorano”. Gli stessi William e Kate sono grandi fan dei libri sul maghetto. Sempre nel 2017, il principe aveva consegnato a Rowling il titolo di Membro dell’Ordine dei Compagni d’Onore e l’aveva ringraziata per il suo contributo alla letteratura e alla filantropia. Ancora prima, nel 2013, la coppia reale aveva visitato il Warner Bros Studio Tour di Londra, dove era stata girata la saga cinematografica. In quell’occasione si erano sfidati a duello con le bacchette magiche e avevano passeggiato per Diagon Alley, il vicolo magico ricco di negozi per maghi e streghe. Era presente anche Harry, che non aveva ancora incontrato Meghan Markle. Harry Potter, però, non è l’unica serie tv HBO che ha attirato l’attenzione della famiglia reale. Nel 2014, la defunta Regina Elisabetta II aveva infatti visitato il set de Il Trono di Spade a Belfast.
Approfondimento
Harry Potter, il primo sguardo sul set a Lily e James Potter. VIDEO
©Getty
Harry Potter oggi: che fine hanno fatto gli attori del cast
La saga di Harry Potter, tratta dai romanzi di J. K. Rowling, ha portato al successo svariati attori, affiancati sul set da grandi nomi della recitazione inglese. Da Daniel Radcliffe, che ha interpretato il mitico maghetto, fino a Emma Watson (alias Hermione Granger), ecco cosa fanno ora i vari interpreti della serie cinematografica che dal 2001 affascina sul grande schermo milioni di spettatori