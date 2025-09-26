J.K. Rowling, i fan di Harry Potter contro Emma Watson

Emma Watson, la celebre Hermione Granger dei film di Harry Potter, ha ricevuto diverse critiche dai fan del maghetto per aver dichiarato che continuerà a “tenere caro” il suo rapporto con l’autrice dei romanzi, J.K. Rowling, nonostante le sue opinioni sui diritti delle persone transgender. Nel 2020, l’attrice aveva contestato in un tweet le convinzioni di genere della scrittrice, che aveva espresso la necessità di spazi riservati a un singolo sesso a causa delle minacce di violenza contro le donne. “Le persone trans sono chi dicono di essere e meritano di vivere la loro vita senza essere messe costantemente in discussione o sentirsi dire che non sono chi dicono di essere”, aveva scritto Watson. Da allora, Rowling aveva dichiarato che non avrebbe “mai perdonato” né lei, né gli altri attori protagonisti della saga, Daniel Radcliffe e Rupert Grint, perché si sarebbero “accontentati di un movimento intenzionato a erodere i diritti duramente conquistati dalle donne”. All’inizio della settimana, ospite del podcast di Jay Shetty, Watson ha tuttavia espresso posizioni più concilianti sul tema. “Non credo davvero che avendo avuto quell’esperienza e avendo l’amore, il supporto e le opinioni che ho, significhi che io non possa e non voglia apprezzare Jo e la persona con la quale ho avuto esperienze personali”, ha detto. “Non crederò mai che l’una neghi l’altra e che la mia esperienza con quella persona, non possa essere conservata e apprezzata. Per tornare al nostro rapporto di prima, non credo che queste cose siano o l’una o l’altra. Credo che il mio desiderio più profondo sia quello di sperare che le persone che non sono d’accordo con la mia opinione mi amino, e spero di poter continuare ad amare le persone con le quali non condivido necessariamente la stessa opinione”. Ha aggiunto: “Penso che la cosa che mi ha più turbata sia che non sia mai stato possibile un dialogo”. Molti fan, però, non hanno apprezzato le dichiarazioni di Watson. “Facile parlare così quando non è la tua esistenza a essere in discussione. Certi modi di vederla fanno male a certe persone”, ha scritto sui social un utente. “La neutralità davanti all’oppressione non è compassione, è stare dalla parte dell’oppressore. Dire che “Vuoi ancora bene” a Rowling mentre questa attacca le persone trans mostra semplicemente che sei schermata dai danni che provoca. Questa non è eleganza, è privilegio”, ha proseguito un altro.