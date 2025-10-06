Boy George difende Emma Watson contro J.K. Rowling

Boy George ha difeso Emma Watson contro J.K. Rowling nell’ambito della polemica sui diritti delle persone transgender. La frattura tra l’autrice dei romanzi della saga di Harry Potter e l’attrice che ha interpretato Hermione Granger nei film si era aperta nel 2020 dopo che la prima aveva condiviso opinioni sulla comunità transgender, da molti considerate transfobiche perché, secondo lei, soltanto chi è nata biologicamente donna può definirsi tale. “Le persone trans sono chi dicono di essere e meritano di vivere la loro vita senza essere costantemente messe in discussione o sentirsi dire che non sono chi dicono di essere”, aveva commentato all’epoca Watson. Recentemente, in una puntata del podcast On Purpose With Jay Shetty, l’attrice ha invece dichiarato di apprezzare l’esperienza lavorativa con Rowling sul set, pur senza condividere le sue opinioni sulla comunità trans. “Non credo davvero che, avendo avuto quell’esperienza e avendo l’amore, il supporto e le opinioni che ho, non possa e non debba apprezzare Jo e la persona con la quale ho avuto esperienze personali. Non crederò mai che l’una neghi l’altra e che la mia esperienza con quella persona non possa conservarla e apprezzarla”, ha detto. La scrittrice l’ha quindi attaccata in un post su X, dove l’ha accusata di parlare in virtù della sua posizione privilegiata: “Come altre persone che non hanno mai sperimentato la vita adulta senza l’ombra di ricchezza e fama, Emma ha così poca esperienza della vita reale che ignora quanto sia ignorante”. Ha poi elencato una serie di situazioni nella quali, a suo dire, si anniderebbero potenziali violazioni dei diritti delle donne. “Non avrà mai bisogno di un rifugio per senzatetto. Non verrà mai messa in un reparto misto di un ospedale pubblico. Il suo “bagno pubblico” è singolo e ha un addetto alla sicurezza fuori dalla porta. Ha dovuto spogliarsi in uno spogliatoio misto in una piscina comunale? È mai probabile che abbia bisogno di un centro antiviolenza statale che si rifiuta di garantire un servizio riservato esclusivamente alle donne? Di ritrovarsi a condividere una cella con uno stupratore maschio identificato nel carcere femminile?”. Già in passato, Rowling aveva affermato che “non avrebbe mai perdonato” né Watson, né il suo co-protagonista, Daniel Radcliffe, che avevano entrambi criticato le sue opinioni sulla comunità transgender. Ora, però, è intervenuto anche Boy George, che su X ha scritto: “A chi importa cosa pensa J.K. Boring [in lingua inglese “boring” significa “noioso”, ndr] di qualsiasi cosa. È la più noiosa delle noiose. La mia vita reale se ne infischia della sua narrativa. Io sto con Emma Watson. Lei è un “cavallo di fuoco”. Rowling è un “serpente di legno””. Come spiega NME, il cantante dei Culture Club avrebbe caratterizzato la coppia secondo l’astrologia cinese, che descriverebbe i “cavalli di fuoco” come “estremamente adorabili” e, invece, i “serpenti di legno” come “intelligenti” ma, allo stesso tempo, con “difficoltà a comunicare con gli altri”.