Harry Potter e il Calice di Fuoco, 10 curiosità sul film

Harry Potter e il Calice di Fuoco, quarto film dedicato alla saga fantasy ideata da J. K. Rowling, va in onda su Italia 1 giovedì 6 febbraio.

Ancora una volta, i protagonisti sono Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson, rispettivamente Harry Potter, Ron Weasley ed Hermione Granger. A questi si aggiungono anche altri attori ricorrenti nella saga.

La pellicola è però molto apprezzata anche per un’altra presenza. Si tratta di Robert Pattinson, che interpreta il ruolo cruciale di Cedric Diggory. Un attore che da allora ne ha fatta di strada, mettendosi in mostra in svariati ruoli. La saga di Harry Potter lo ha posto all’attenzione del pubblico, che lo ha osannato nel ciclo di Twilight. L’attore ha poi deciso di scegliere con cura i progetti cui prendere parte. Basti pensare alle due collaborazioni con David Cronenberg, in Cosmopolis e Maps to the Stars, così come Civiltà perduta, The Lighthouse e Il re. Batman / Bruce Wayne per Matt Reeves, nel 2025 sarà al cinema con Mickey 17.

Tornando al mondo della Rowling, diventa sempre più difficile negare l’evidenza. Voldemort è tornato. Il mondo dei maghi è costretto a fare i conti con questa realtà drammatica e dolorosa. Harry prova a gridarlo ai quattro venti ma dovrà fronteggiare delle durissime prove per poterlo dimostrare. Ecco dunque alcune curiosità su Harry Potter e il Calice di Fuoco, che potrebbero aiutare gli appassionati a vederlo con occhi diversi.

Un mondo senza Dursley

Harry Potter non è più il ragazzino spaventato che Hagrid ha per la prima volta portato a Hogwarts nel primo capitolo della saga. Ha ormai appreso che c’è molto di più da scoprire del mondo dei babbani e soprattutto della triste casa dei suoi zii. È l’età dell’adolescenza e dell’indipendenza. Anche per questo motivo i Dursley non appaiono in questo film. È la prima volta che accade nella saga creata dalla Rowling, che nei suoi libri dedica loro uno spazio minimo. I Weasley devono incrociare la famiglia babbana quando passano a prendere Harry per portarlo alla Coppa del Mondo di Quidditch. Nel film si è però preferito tagliare la scena, concentrandosi su altro. A ciò si aggiunge un’altra assenza, quella di Julie Walters, ovvero Molly Weasley. La mamma di Ron salta un appuntamento al cinema, l’unico in tutti i film della saga.

Torneo Tremaghi

Girare le prove del Torneo Tremaghi non è stata un’operazione semplice, per duro lavoro, tempi e costi. Svariate le idee scartate, come quella di proporre spalti sott’acqua, avanzata dallo scenografo Stuart Craig. Tanti i rischi corsi da Harry, che dovrà vedersela anche con un drago. Una scena in particolare ha richiesto un po’ di ingegno. Si tratta di quella nella quale il maghetto scopre la presenza delle creature a scuola. In quell’occasione la produzione decise di riciclare alcuni pezzi del basilisco presente ne La Camera dei Segreti.

Senza dubbio le scene più complesse sono state però quelle girate sott’acqua. Per l’occasione è stata realizzata una vasca gigantesca, nella quale Daniel Radcliffe ha trascorso un totale di 41 ore. Si tratta del set subacqueo tra i più grandi della storia del cinema, con oltre 500mila litri d’acqua.

Sguardi intensi

Vi sono due storie legate agli occhi degli attori, in riferimento a due personaggi strettamente connessi: Piton e Voldemort. Alan Rickman, che interpreta l’odiato e amato professore, indossava delle lenti a contatto nere durante le riprese. Mike Newell, regista di questo capitolo, ignorava tale dettaglio e così volle congratularsi con l’attore per la splendida tonalità dei suoi occhi. Il resto è storia, dal momento che la risposta di Rickman fu limitata alla rimozione di una lente. Ralph Fiennes chiese invecedi non modificare i suoi occhi azzurri digitalmente. La produzione avrebbe voluto renderli rossi ma in questo modo l’attore temeva di perdere qualcosa. Si trattava della possibilità di trasmettere l’orrore, la pazzia e la malvagità del potente mago, sfruttando proprio il suo sguardo.

Il titolo

Il processo di sviluppo di una saga come quella di Harry Potter ha di certo portato J. K. Rowling a operare svariate modifiche, dalla caratterizzazione dei personaggi ai titoli degli stessi libri. Per quanto riguarda il libro, la scrittrice aveva pensato di intitolarlo Harry Potter e il Torneo Tremaghi. Idea in seguito scartata ma presente nel film in qualche modo. Si è voluto regalare questa chicca agli appassionati, che sulla prima pagina della Gazzetta del profeta hanno potuto leggere proprio quel titolo.