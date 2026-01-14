Nella scena della semifinale del British Open, dove il campione di ping pong Marty Mauser affronta un avversario ungherese, si sente la familiare voce di un commentatore

Robert Pattinson ha un ruolo segreto nel film Marty Supreme. Il 13 gennaio, durante una conversazione nel complesso cinematografico e culturale BFI Southbank di Londra, il regista Josh Safdie ha rivelato il ruolo vocale dell’attore nel dramma sul ping pong con protagonista Timothée Chalamet nei panni del fittizio campione Marty Mauser. Nella scena della semifinale del British Open, dove Mauser affronta l’avversario ungherese Bela Kletzki (Géza Röhrig), si sente infatti la voce di un commentatore: Robert Pattinson. “Nessuno lo sa, ma quella voce – il commentatore, l’arbitro – è Pattinson”, ha spiegato Safdie. “È come un piccolo easter egg. Nessuno lo sa. È venuto a vedere delle cose e io ho pensato: 'Non conosco nessun britannico. Quindi è lui l’arbitro'". La rivelazione ha consentito di ricollegare anche il risultato della macchina della verità alla quale l’attore si era sottoposto nel novembre 2025 per Vanity Fair. “Hai lavorato con Josh e Benny Safdie in Good Time. Vorresti lavorare di nuovo con loro?”, gli aveva chiesto l’attrice Jennifer Lawrence, sua co-protagonista nel film Die My Love. Pattinson aveva risposto di sì, ma la sua risposta era risultata “ingannevole”. L’attore aveva allora riso. “È pazzesco”, aveva commentato. Alla luce della recente rivelazione del regista, all’epoca probabilmente l’attore stava mantenendo un segreto.

IL PRIMO INCONTRO TRA JOSH SAFDIE E TIMOTHÉE CHALAMET Nel corso della conversazione, Josh Safdie ha anche ricordato il primo incontro con Timothée Chalamet, avvenuto proprio all’afterparty per la première del thriller Good Time. “Un agente è venuto da me e mi ha detto: “Voglio presentarti la prossima superstar”, il che è già un campanello d’allarme”, ha scherzato. “E lui aveva questi occhi spalancati ed era come se fosse in un angolo della stanza, lì ma non dove voleva essere, e aveva questa visione suprema di sé stesso. Era come Timmy Supreme, ed è stato intenso”. Dopo aver visto il film Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino, il regista aveva scritto la sceneggiatura della pellicola Marty Supreme proprio pensando all’attore. “È una star del cinema”, ha proseguito. “Un sognatore intenso. Instancabile, determinato, un newyorchese, capite?”. Nel Q&A alla fine dell’incontro, ha poi risposto a una domanda dei fan sui futuri progetti cinematografici, la stessa che l’aveva fatto piangere durante un analogo panel dopo l’uscita di Diamanti grezzi. “Ero così imbarazzato. Ero a una sessione di domande e risposte tipo 'non ci voglio proprio pensare' - ha ricordato -. “Quindi è più o meno la stessa situazione in cui mi trovo adesso. Dopo ogni film, non ho più benzina in macchina. Quindi devo andare a cercare una stazione di servizio, capite?”. Approfondimento Marty Supreme, il film con cui Timothée Chalamet ha vinto Golden Globe