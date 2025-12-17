Marty Supreme, le foto del cast alla première di New York

Marty Supreme, il cast alla première di New York, Chalamet look coordinato con la mamma
Per l'anteprima nella città dove è ambientata la pellicola, i realizzatori hanno invitato i loro affetti. Il divo di "Dune" ha posato con sua madre Nicole. Gwyneth Paltrow con i figli. Apple Martin è favolosa in nero con un abito indossato dall'attrice di "Emma" negli anni Novanta. Il regista Josh Safdie posa con sua moglie, produttrice della pellicola. Il cinema è una questione di famiglia
A cura di Vittoria Romagnuolo