Marty Supreme, le foto del cast alla première di New York

In foto, Apple e Moses Martin in posa con Gwyneth Paltrow. I figli della star di Hollywood hanno sfilato con la madre per l'anteprima nella Grande Mela di Marty Supreme. L'attrice premio Oscar ha raccontato nelle interviste le reazioni dei due alle scene romantiche ed intime girate insieme a Timothée Chalamet. Apple si è detta entusiasta del ruolo interpretato da sua madre mentre Moses ha avrebbe reagito con imbarazzo alle prime proiezioni.

Gwyneth Paltrow con Timothée Chalamet in Marty Supreme: "Nel film facciamo molto sesso"