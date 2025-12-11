Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson torneranno nel nuovo Hunger Games

Il film vede anche la partecipazione di Elle Fanning nel ruolo di una giovane Effie Trinket (originariamente interpretata da Elizabeth Banks), Ralph Fiennes nei panni del presidente Coriolanus Snow (interpretato da Donald Sutherland nei film originali e da Tom Blyth nel prequel La ballata dell'usignolo e del serpente); Kieran Culkin in quelli del conduttore televisivo Caesar Flickerman (precedentemente interpretato da Stanley Tucci). Jesse Plemons prende il posto di Philip Seymour Hoffman nel ruolo di Plutarch Heavensbee, mentre Kelvin Harrison Jr., Glenn Close, Maya Hawke, Mckenna Grace, Billy Porter, Whitney Peak, Ben Wang, Molly McCann, Iona Bell e Percy Daggs IV completano il cast.

Hunger Games: L'alba sulla mietitura è basato sull'ultimo romanzo di Suzanne Collins e segue gli eventi dei 50esimi Hunger Games , 24 anni prima che Katniss e Peeta debuttassero sul campo di battaglia come tributi del Distretto 12, con Haymitch Abernathy come mentore. La storia è incentrata proprio sull'esperienza vissuta da Haymitch ai giochi, quando aveva 16 anni (a vestire i panni di Haymitch giovane è Joseph Zada ). Sulla natura del cameo di Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson vige il massimo riserbo ma, come è ben noto ai lettori del libro, i loro personaggi appaiono accanto a Haymitch nell'epilogo, il che indica una sorta di flash-forward.

Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson oggi

Sebbene i primi Hunger Games abbiano reso Lawrence, Hutcherson e Liam Hemsworth delle megastar, oltre dieci anni fa, ultimamente i primi due sono molto impegnati. Jennifer Lawrence ha ottenuto la sua settima nomination ai Golden Globe per il film Die My Love, mentre Josh Hutcherson si sta godendo il successo di Five Nights at Freddy's 2 e della serie HBO I Love L.A.

In una recente intervista con Variety, Hutcherson ha accennato a un possibile ritorno nel franchise di Hunger Games. "Mi piacerebbe tornare sul set con Francis, con Jen, con Liam, con Woody (Harrelson)", ha detto. "Non dovrebbero provare a convincermi: accetterei subito." Poi, quando gli è stato chiesto se L'alba sulla mietitura avrebbe incluso la scena finale riportata nel libro, ha risposto: "Sarebbe un sogno che si avvera. I sogni si avverano? A volte. A volte no. A volte sì".