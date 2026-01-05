Il ragazzo e l'airone, di cosa parla (veramente) il film stasera in tv

Va in onda su Rai 3, lunedì 5 gennaio, il film d'animazione scritto e diretto da Hayao Miyazaki. La pellicola, la prima firmata dal regista dopo l'annuncio del suo ritiro nel 2013, è ricca di significati nascosti e profondi

Scritto e diretto da Hayao Miyazaki, premiato con l'Oscar, il Golden Globe e il BAFTA, all'epoca della sua uscita al cinema - nel 2023 - incassò quasi trecento milioni di dollari, segnando uno dei maggiori incassi nella storia degli anime.

Di cosa parla Il ragazzo e l'airone

Come già La città incantata, anche Il ragazzo e l'airone racconta la storia di un bambino che entra in un mondo magico e, qui, subisce una trasformazione (entrambi i film sono stati paragonati ad Alice nel Paese delle Meraviglie). La storia narrata è semplice, ma solo all'apparenza.

Film d’animazione poetico e visionario, quello che è considerato il film-testamento di Hayao Miyazaki racconta il viaggio interiore di Mahito, un giovane ragazzo segnato dalla perdita della madre durante la Seconda Guerra Mondiale. Trasferitosi con il padre in una nuova casa di campagna, Mahito fatica ad adattarsi alla sua nuova vita e al rapporto con la matrigna, finché l’incontro con un misterioso airone parlante lo conduce verso una torre abbandonata e un mondo fantastico sospeso tra sogno e realtà. In questo universo popolato da creature enigmatiche e leggi instabili, il ragazzo intraprende un percorso iniziatico che lo costringe a confrontarsi con il dolore, la rabbia e il senso di smarrimento, ma anche con la possibilità di scegliere il proprio futuro.

Attraverso un racconto simbolico e stratificato, Il ragazzo e l'airone esplora dunque temi come complessi come il lutto, la crescita, l’eredità e il delicato equilibrio tra distruzione e creazione, confermandosi come una profonda riflessione sull’infanzia e sulla maturità.