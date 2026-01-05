Netflix ha fissato la data di uscita e diffuso il trailer di un film finora non annunciato che racconta il 'dietro le quinte' della realizzazione dell'ultima stagione della popolarissima serie creata dai gemelli Matt e Ross Duffer. Intitolato One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5, il documentario debutterà il 12 gennaio

Per i fan orfani di Stranger Things sta per arrivare il documentario: Netflix ha fissato la data di uscita e diffuso il trailer di un film finora non annunciato che racconta il 'dietro le quinte' della realizzazione dell'ultima stagione della popolarissima serie creata dai gemelli Matt e Ross Duffer. Intitolato One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5 , il documentario debutterà il 12 gennaio su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) e offrirà "uno sguardo dall'interno sugli anni di lavoro e di artigianato creativo che hanno portato alla realizzazione dell'ultimo capitolo della serie generazionale dei fratelli Duffer".

Il gran finale della serie diretta da Martina Radwan è stato diffuso da Netflix nella notte di Capodanno sulla piattaforma e contemporaneamente in oltre 600 sale nord-americane: "Sono infinitamente grata ai Duffer per avermi dato fiducia e avermi concesso un posto in prima fila in questo viaggio incredibile", ha dichiarato la regista: "Trascorrere un intero anno sul set con loro è stato un vero privilegio. Avrei solo voluto poter tornare indietro nel tempo e documentare anche le stagioni dalla prima alla quarta. Dal cast ai collaboratori storici, tutti mi hanno accolta con una generosità straordinaria, condividendo apertamente le loro esperienze personali e collettive maturate in un decennio di cinema creativo".

Il trailer si apre con immagini dell'ultima lettura collettiva del copione di Stranger Things, mentre Ross Duffer dice in voice-over: "Scrivere le ultime battute che questi personaggi avrebbero mai pronunciato è stato davvero difficile". Durante la lettura, Noah Schnapp (Bill Byers) e Millie Bobby Brown (Undici) piangono seduti su un divano, mentre Schnapp si accoccola accanto a Cara Buono (che interpreta Karen Wheeler).