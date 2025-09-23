È uscito il video che preannuncia ciò che vedremo nella nuova pellicola firmata dal regista italiano che torna a imporsi sulla scena internazionale. Dopo la presentazione fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2025, l’opera si prepara a debuttare nelle sale italiane il 16 ottobre grazie a Eagle Pictures. Il film non punta solo sul prestigio del suo regista: al centro ci sono interpreti del calibro di Julia Roberts, Ayo Edebiri, Andrew Garfield, Michael Stuhlbarg e Chloë Sevigny

È uscito nelle scorse ore il nuovo trailer ufficiale di After the Hunt, l’attesissimo film di Luca Guadagnino.

Il video (che potete guardare in alto, nella clip in testa a questo articolo) preannuncia ciò che vedremo nella nuova pellicola firmata dal regista italiano, pronto a imporsi nuovamente sulla scena internazionale.

Questa sua nuova fatica è un film destinato a suscitare dibattito. Dopo la presentazione fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2025, l’opera si prepara a debuttare nelle sale italiane il 16 ottobre 2025 grazie a Eagle Pictures.

After the Hunt non punta solo sul prestigio del suo regista: al centro ci sono interpreti del calibro di Julia Roberts, Ayo Edebiri, Andrew Garfield, Michael Stuhlbarg e Chloë Sevigny.

A rilanciare l’attesa è arrivato in queste ore un trailer ufficiale che anticipa atmosfere dense di tensione.

Un regista dentro le culture war

Le cosiddette "culture war", tra battaglie sul politically correct, rivendicazioni woke, difesa dei safe space e richieste di inclusività, sono ormai un terreno di conflitto che segna la nostra epoca. Guadagnino con il suo After the Hunt ha scelto di calarsi dentro questo scenario, trasformando le contraddizioni della società contemporanea in materia narrativa.

La sceneggiatura, scritta dall’esordiente Nora Garret, parte da un episodio scabroso: un’accusa di molestie che esplode nel cuore dell’università di Yale. Al centro c’è una professoressa di filosofia la cui vita professionale e privata viene travolta da un vortice di ambizioni frustrate e segreti mai rivelati.

L’accoglienza a Venezia

Alla Mostra del Cinema di Venezia 2025, After the Hunt è stato accolto con attenzione e discussione. Sullo schermo, Julia Roberts, Ayo Edebiri e Andrew Garfield incarnano i tre personaggi chiave della storia, mentre Michael Stuhlbarg e Chloë Sevigny danno ulteriore spessore al cast con ruoli complementari.

Trama e temi

Con After the Hunt il regista prosegue il percorso intrapreso con Queer, Challengers e Bones and All: film capaci di destabilizzare lo spettatore, sollecitandolo con riflessioni scomode. Qui il terreno è quello dei dibattiti più incandescenti degli ultimi anni, dal MeToo alla cancel culture, raccontati attraverso lo scontro tra etica, desiderio di affermazione e fragilità individuali.

La protagonista di After the Hunt, Alma Imhoff (interpretata da Julia Roberts), è docente a Yale e sogna la stabilità accademica con una cattedra a tempo indeterminato. Il suo futuro viene però incrinato dalla denuncia di una studentessa, impersonata da Ayo Edebiri, che accusa di molestie Hank, collega e amico intimo di Alma, interpretato da Andrew Garfield. Nel tentativo di governare la tempesta, la professoressa si trova costretta a fare i conti con un segreto personale rimasto nell’ombra per anni.

Dietro le quinte

La scrittura di Nora Garrett, qui al suo debutto, offre la base drammaturgica su cui Guadagnino costruisce il film After the Hunt. A completare la cornice ci sono Michael Stuhlbarg, che interpreta il marito di Alma, e Chloë Sevigny nei panni di una collega.

La colonna sonora porta la firma di Trent Reznor e Atticus Ross, che a breve torneranno sul grande schermo anche con le musiche di Tron: Ares.

Verso l’uscita italiana

L’appuntamento con After the Hunt è fissato per il 16 ottobre 2025, quando Eagle Pictures lo porterà nelle sale italiane. Nel frattempo, il trailer ufficiale diffuso in queste ore offre un assaggio del tono teso e conflittuale che pervade la pellicola, confermando le ambizioni di Guadagnino di trasformare i dilemmi della contemporaneità in un’esperienza cinematografica potente e divisiva.

Potete guardare il trailer di After the Hunt nel video che trovate in alto, la clip posta in testa a questo articolo.