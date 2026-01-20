Marty Supreme, il film con cui Timothée Chalamet arriva al cinema

Introduzione
Marty Supreme, il film di Josh Safdie con protagonista Timothée Chalamet, una commedia brillante incentrata sulla vita e la storia di successo di Marty Mauser, campione di ping pong ispirato alla figura di Marty Reisman, arriva nelle sale italiane giovedì 22 gennaio distribuito da I Wonder Pictures (TUTTI I FILM AL CINEMA A GENNAIO).
La pellicola, che negli Usa è uscita a Natale e che ha già maturato diversi record al botteghino, si è già distinta nella stagione dei premi cinematografici in corso, specie con il riconoscimento ottenuto da Chalamet ai Golden Globes 2026 (TUTTI I VINCITORI – TUTTI I PREMI – LE PAGELLE AI LOOK SUL RED CARPET) dove l'attore ha portato a casa la sua prima statuetta.
Chalamet, già quattro volte candidato al Globe per i ruoli in Chiamami col tuo nome, Beautiful Boy, Wonka e A Complete Unknown, ha battuto gli altri candidati George Clooney per Jay Kelly, Leonardo DiCaprio per Una battaglia dopo l'altra, Ethan Hawke per Blue Moon, Lee Byung-Hun per No Other Choice - Non c'è altra scelta e Jesse Plemons per Bugonia.
Nel ricevere il premio Chalamet ha dichiarato: “Mio padre mi ha instillato uno spirito di gratitudine fin da bambino. 'Sii sempre grato per quello che hai'. Mi ha permesso di lasciare la cerimonia in passato a mani vuote, a testa alta, grato solo di essere qui" (IL DISCORSO). “Ma mentirei se dicessi che quei momenti non hanno reso questo momento ancora più dolce”. Ha poi ringraziato il regista Safdie: “Grazie dal profondo del cuore. Grazie per questo ruolo. Grazie per aver creduto in me”. L'attore americano aveva già ricevuto elogi e premi precursori nella cerimonia del Critics Choice Awards, dove aveva ritirato la statuetta come Miglior attore e aveva condiviso una dedica alla fidanzata Kylie Jenner. “Grazie alla mia compagno da tre anni. Ti amo. Non potrei fare tutto questo senza di te. Grazie dal profondo del mio cuore". Ora, alla cerimonia dei Golden Globes, ha espresso nuovamente gratitudine alle persone a lui vicine: “Ai miei genitori e alla mia compagna, vi voglio bene. Grazie di cuore”.
Quello che devi sapere
LA TRAMA DI MARTY SUPREME
Secondo la sinossi ufficiale, "Marty Mauser (Timothée Chalamet) ha pochi soldi in tasca, un’irrefrenabile ossessione per il ping pong e la certezza di essere destinato alla grandezza. Dalla New York degli anni Cinquanta a Il Cairo, da Tokyo a Parigi, insegue i suoi sogni senza mai fermarsi fra truffe, scommesse, passioni proibite e sogni di gloria. Un’esistenza rocambolesca per un personaggio larger than life, eccentrico e ambiziosissimo, smodato e leggendario". Frenetico e travolgente, Marty Supreme di Josh Safdie è un’esplosione visiva e narrativa che oscilla fra adrenalina, ironia e tensione emotiva, diretto con ritmo sfrenato e interpretato magistralmente da un Timothée Chalamet da Oscar".
ISPIRATO ALLA STORIA VERA DEL CAMPIONE DI PING PONG MARTY REISMAN
La commedia drammatica sportiva Marty Supreme è un racconto romanzato della vita reale di Marty Reisman, il cinque volte medaglia di bronzo ai Campionati mondiali di ping pong scomparso nel 2012. Per interptetare al meglio la stella dello sport, Timothée Chalamet si è allenato a lungo. "Voleva essere come un vero giocatore di ping pong [professionista] quando ha iniziato a girare", aveva raccontato a Variety il direttore della fotografia Darius Khondji.
IL CAST
Il film Marty Supreme vanta un cast stellare che include Gwyneth Paltrow (che interpreta una famosa attrice con la quale Marty intraprende una relazione), Odessa A'zion, Tyler Okonma noto come Tyler, the Creator, Fran Drescher (nel ruolo della madre di Marty), Penn Jillette, Kevin O'Leary e Abel Ferrara. "Voglio dire, c'è molto sesso in questo film", aveva raccontato Paltrow a Vanity Fair. "Ce n'è molto, molto". Aveva poi spiegato le dinamiche tra due personaggi: "Questa donna è sposata con qualcuno che fa parte della mafia del ping-pong, per così dire... Si incontrano e lei ha avuto una vita piuttosto dura, e credo che lui le ridia nuova vita, ma è una sorta di transazione per entrambi".
LA REGIA
Il film Marty Supreme segna la prima regia di Josh Safdie dopo aver co-diretto la pellicola Diamanti grezzi con il fratello Benny Safdie e il primo lungometraggio come singolo dal debutto con The Pleasure of Being Robbed nel 2008. Il regista ha scritto la pellicola con Ronald Bronstein. Entrambi sono anche produttori insieme a Eli Bush, Anthony Katagas, Timothée Chalamet e A24.
