Marty Supreme, il film con cui Timothée Chalamet arriva al cinema

Introduzione

Marty Supreme, il film di Josh Safdie con protagonista Timothée Chalamet, una commedia brillante incentrata sulla vita e la storia di successo di Marty Mauser, campione di ping pong ispirato alla figura di Marty Reisman, arriva nelle sale italiane giovedì 22 gennaio distribuito da I Wonder Pictures (TUTTI I FILM AL CINEMA A GENNAIO).

La pellicola, che negli Usa è uscita a Natale e che ha già maturato diversi record al botteghino, si è già distinta nella stagione dei premi cinematografici in corso, specie con il riconoscimento ottenuto da Chalamet ai Golden Globes 2026 (TUTTI I VINCITORI – TUTTI I PREMI – LE PAGELLE AI LOOK SUL RED CARPET) dove l'attore ha portato a casa la sua prima statuetta.

Chalamet, già quattro volte candidato al Globe per i ruoli in Chiamami col tuo nome, Beautiful Boy, Wonka e A Complete Unknown, ha battuto gli altri candidati George Clooney per Jay Kelly, Leonardo DiCaprio per Una battaglia dopo l'altra, Ethan Hawke per Blue Moon, Lee Byung-Hun per No Other Choice - Non c'è altra scelta e Jesse Plemons per Bugonia.

Nel ricevere il premio Chalamet ha dichiarato: “Mio padre mi ha instillato uno spirito di gratitudine fin da bambino. 'Sii sempre grato per quello che hai'. Mi ha permesso di lasciare la cerimonia in passato a mani vuote, a testa alta, grato solo di essere qui" (IL DISCORSO). “Ma mentirei se dicessi che quei momenti non hanno reso questo momento ancora più dolce”. Ha poi ringraziato il regista Safdie: “Grazie dal profondo del cuore. Grazie per questo ruolo. Grazie per aver creduto in me”. L'attore americano aveva già ricevuto elogi e premi precursori nella cerimonia del Critics Choice Awards, dove aveva ritirato la statuetta come Miglior attore e aveva condiviso una dedica alla fidanzata Kylie Jenner. “Grazie alla mia compagno da tre anni. Ti amo. Non potrei fare tutto questo senza di te. Grazie dal profondo del mio cuore". Ora, alla cerimonia dei Golden Globes, ha espresso nuovamente gratitudine alle persone a lui vicine: “Ai miei genitori e alla mia compagna, vi voglio bene. Grazie di cuore”.