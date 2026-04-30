Charlize Theron, film e vita privata dell'attrice di Apex. FOTO

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Sempre nel 2003, Charlize Theron interpreta il ruolo forse più importante della sua carriera, quello della prostituta e serial killer Aileen Wournos in Monster. La pellicola è tratta dalla storia vera di Wuornos. Per il ruolo Theron è ingrassata 15 chili e ha peggiorato il suo aspetto fisico ed estetico, ricorrendo a uno speciale trucco. Tra i vari riconoscimenti, ha vinto l’Oscar, il Golden Globe e l’Orso d’oro del Festival di Berlino come miglior attrice protagonista.

Theron: "Uma Thurman meritava l'Oscar per Kill Bill"