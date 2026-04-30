Charlize Theron, film e vita privata dell'attrice di Apex. FOTO
Nata a Benoni, in Sudafrica, il 7 agosto 1975, ha vinto l’Oscar come miglior attrice protagonista per "Monster", seguito poi dalle nomination per "North Country - Storia di Josey" e "Bombshell - La voce dello scandalo". Ha interpretato tantissimi ruoli prendendo parte a pellicole come "Le regole della casa del sidro" e "The Old Guard". Ripercorriamo la filmografia e la biografia della star, protagonista del thriller di Netflix in cui interpreta un'alpinista esperta e avventurosa di nome Sasha