The Old Guard 2, il cast del film con Charlize Theron. FOTO

1/12 ©Webphoto

The Old Guard 2, film del 2025 diretto da Victoria Mahoney, prosegue la saga iniziata nel 2020 con The Old Guard e resta fedele al fumetto di Greg Rucka e Leandro Fernandez. La pellicola, lanciata su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) il 2 luglio 2025, riunisce un cast internazionale. Scopriamo assieme chi sono gli interpreti e i protagonisti



The Old Guard 2, cosa sapere sul film d'azione con Charlize Theron in streaming su Netflix