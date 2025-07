The Old Guard 2, cosa sapere sul film d'azione in streaming

The Old Guard 2, un progetto le cui riprese si sono concluse nel 2022 e che ha subito varie pause e ritardi (alcuni legati anche agli scioperi di Hollywood della stagione 2023), è una pellicola che desidera espandere l'universo creato col primo capitolo in senso psicologico.

Molti sono i temi affrontati dalla scrittura, che indaga nell'animo nei personaggi mettendoli a confronto con lo scorrere del tempo - un argomento molto sentito dalla protagonista Andy, adesso mortale - il peso dell'immortalità, la lealtà e il perdono.

Non manca però, all'interno di questo approccio più profondo, la componente action che aveva dato vigore al film del 2020 e che qui torna con l'inevitabile scontro tra mortali e immortali. Theron e Thurman hanno alle spalle una buona quantità di ruoli fisici entrati nella storia e sono perfette per dare spettacolo insieme. I realizzatori hanno costruito la storia affinché, al pari della prima, lasciasse diversi punti in sospeso. I fan possono sperare in un seguito e la stessa Theron aveva parlato con la stampa della possibilità che dal primo titolo nascesse una trilogia. Al momento, però, nulla è stato confermato in questo senso.