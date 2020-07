The Old Guard, fuori il trailer del film con Charlize Theron

La diva di Hollywood è pronta per indossa i panni di Andy, protagonista del film targato Netflix

Charlize Theron è pronta per accompagnare il pubblico di tutto il mondo nell’affascinante viaggio all’interno del film The Old Guard, la nuova pellicola Netflix in uscita il 10 luglio sulla piattaforma di streaming.

The Old Guard: il nuovo film di Charlize Theron

approfondimento

The Old Guard, Charlize Theron e Luca Marinelli nel poster del film

Il film, firmato dalla regista americana Gina Prince-Bythewood, vede protagonista la diva del cinema di Hollywood nei panni di Andy, al suo fianco Luca Marinelli, KiKi Payne, Matthias Schoenaerts, Marwan Kenzaeri e Chiwetel Ejiofor.

The Old Guard, basato sul libro omonimo, racconta le gesta di un gruppo di mercenari dall’insolito destino e da una straordinaria capacità, ovvero quella di non morire mai grazie alla possibilità di guarire dalle ferite.

Se vivere per sempre potrebbe sembrar un sogno, la loro vita non è poi così facile come sembra, infatti nel corso dei secoli il gruppo ha preso parte ad alcune delle battaglie più famose nella storia del mondo, ma ora un pericolo minaccia la loro esistenza.

Infatti, il loro prezioso segreto è stata scoperto da chi ha intenzione di utilizzarlo per scopi economici dando così il via a una battaglia senza esclusione di colpi.