Charlize Theron parla della relazione con Sean Penn

Dopo anni di articoli e notizie, Charlize Theron ( FOTO ) ha deciso di raccontare tutto smentendo assolutamente di aver pensato di poter convolare all’altare con Sean Penn. L’attrice ha dichiarato: “È stata una relazione, assolutamente. Ci siamo frequentati, ma è stato per circa un anno Non abbiamo mai fatto passi in avanti . Non lo avrei mai sposato, non c’è mai stato qualcosa di simile”.

In passato Charlize Theron aveva parlato della sua visione riguardo al matrimonio anche con Vogue: “Mettiamola così: non ho mai sognato di indossare l’abito bianco”.

Nel corso dell’intervista l’attrice ha aggiunto: “Non ho mai voluto sposarmi. Per me il matrimonio non è mai stato qualcosa di importante. Grazie alla presenza dei miei figli, non sono mai stata sola. Non mi sono mai sentita sola”.

Infine l’attrice ha concluso: “In questo momento la mia vita non prevede spazio per qualcosa di quel tipo. Ma nel dire questo, non è il matrimonio a guidarmi nelle relazioni”.