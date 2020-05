The Old Guard, il trailer con Charlize Theron e Luca Marinelli

Charlize Theron è la protagonista del nuovo film targato Netflix. The Old Guard arriverà sulla piattaforma il 10 luglio 2020, nel frattempo il trailer della pellicola ha conquistato il pubblico. Nel cast Luca Marinelli, Marwan Kenzari, Matthias Schoenaerts e Kiki Layne.

Da un lato un gruppo di combattenti che non può morire, dall’altro il resto del mondo. The Old Guard è la nuova pellicola targata Netflix con protagonista Charlize Theron e Luca Marinelli.

The Old Guard: il trailer

Poche ore fa la piattaforma di streaming ha pubblicato il trailer ufficiale dell’atteso film che vede l’attore italiano recitare al fianco di una delle più celebri, amate e iconiche dive della settima arte internazionale. The Old Guard sarà disponibile su Netflix a partire dal 10 luglio 2020.

L’account YouTube del servizio di streaming ha pubblicato il trailer ufficiale della pellicola che si prepara a conquistare pubblico e critica. Il filmato, dalla durata di quasi tre minuti, porta gli spettatori all’interno della storia raccontando il passato dei protagonisti e il loro compito nel corso dei secoli, ovvero proteggere il mondo, ma la scoperta del loro segreto darà il via a una guerra spietata senza esclusione di colpi.