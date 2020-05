The Old Guard, Charlize Theron e Luca Marinelli nel poster del film

Primo poster per “The Old Guard”, film action con Charlize Theron e Luca Marinelli

C’è grande attesa per uno dei nuovi film Netflix, “The Old Guard”, in uscita il 10 luglio 2020. Sarà visibile online anche attraverso il decoder Sky, come di consueto, scaricando l’app del servizio di streaming. L’hype è alquanto elevato, soprattutto in Italia, considerando la presenza di Luca Marinelli nel cast principale di questo action con protagonista Charlize Theron.

Una ghiotta chance per Luca Marinelli, il cui talento è stato notato all’estero, così come quello di Alessandro Borghi. La coppia di attori è destinata a rappresentare a lungo il nostro Paese. C’è dunque grande curiosità nel vederlo recitare in inglese al fianco della Furiosa di “Mad Max”, che ha ormai grande esperienza con gli action, come ha dimostrato il successo di “Atomica Bionda”.

Si tratta dell’adattamento dell’omonima serie a fumetti creata da Greg Rucka e Leandro Fernandez. Oltre a Charlize Theron e Luca Marinelli, nel cast vi sono anche Chiwetel Ejiofor, Matthias Schoenaerts e Kiki Layne. Attraverso i propri canali social, Netflix ha diffuso il primo poster, con la Theron al centro, circondata dai suoi co-protagonisti. Spazio dunque anche per Marinelli, che impugna una spada. Nella parte alta campeggia la scritta: “Forever is harder than it looks”. Un chiaro riferimento alla caratteristica principale del gruppo: sono tutti immortali.