Mad Max: Furiosa, chi sostituisce Charlize Theron

Il prossimo film di George Miller, ambientato nell’universo narrativo di “Mad Max”, non sarà un sequel di “Fury Road”, giunto al cinema nel 2015, con protagonisti Tom Hardy e Charlize Theron. I fan avranno modo di scoprire qualcosa in più sul passato di Furiosa. Miller proporrà infatti un prequel, dal titolo “Mad Max: Furiosa”.

Charlize Theron non farà parte del nuovo film, il che ha scatenato il toto-nome per l’attrice protagonista. Miller è al lavoro. Ha avviato la produzione, provinando alcune attrici. Nei giorni scorsi ha seriamente preso in considerazione Anya Taylor-Joy per un ruolo chiave all’interno del prequel. Non è detto però che si tratti della giovane Furiosa.

Stando a quanto riportato da “The Hollywood Reporter”, la favorita per il ruolo da protagonista sarebbe Jodie Comer, vincitrice di un Emmy come miglior attrice in una serie drammatica.

Mad Max: Furiosa, ultime news

George Miller era inizialmente intenzionato a inserire nuovamente Charlize Theron nel cast, sfruttando il CGI per ringiovanire l’attrice sudafricana, naturalizzata statunitense. La produzione di “Mad Max: Fury Road” è stata molto lunga e dettagliata, con Miller e il co-sceneggiatore Nick Lathiuris che hanno dato vita a storie secondarie relative a qualunque personaggio. Esistono pagine e pagine di dettagli, dai protagonisti al chitarrista, ormai celebre, dell’armata di Immortal Joe.

La storia di Furiosa è però fin da subito risultata la più interessante, al punto da far capolino nello script del film con Tom Hardy. Si parla ampiamente della sua infanzia e di come l’oasi pacifica nella quale viveva venne violata.

È stata dunque scritta una seconda sceneggiatura, nella speranza di ottenere l’autorizzazione per la produzione di un prequel. È stata però rifiutata la proposta di ringiovanire Charlize Theron, il che ha spinto verso la ricerca di una Furiosa ventenne.

Intervistato dal “New York Times”, George Miller ha così parlato del progetto: “Abbiamo pensato a lungo all’idea di procedere con lo svecchiamento in CGI con Charlize Theron. Non credo però i risultati possano dirsi ancora soddisfacenti. Si tratta ancora di un territorio da esplorare, nonostante i tentativi di ‘The Irishman’. Tutti sono al lavoro per poter risolvere questo problema, soprattutto chi sviluppa videogame. C’è ancora molto da fare”.

Richiamato per il progetto Colin Gibson, scenografo Premio Oscar. Questi ha parlato della realizzazione del prequel, spiegando come vi saranno molti più veicoli rispetto a “Fury Road”, che ne sfruttò 135.

Chi è Jodie Comer

Jodie Comer è l’attrice ad oggi in vetta alla lista delle pretendenti per il ruolo di protagonista in “Mad Max: Furiosa”. Nata a Liverpool nel 1993, è nota soprattutto per il ruolo da protagonista nella serie TV “Killing Eve”. Un ruolo per il quale si è aggiudicata un Emmy e un BAFTA, con candidature anche ai Golden Globe e agli Screen Actors Guild Awards.

Per quanto riguarda il mondo del cinema, ha preso parte al cast di “Star Wars: L’ascesa di Skywalker” di J. J. Abrams. Presente inoltre in “Free Guy – Eroe per gioco”, nuovo film con protagonista Ryan Reynolds.