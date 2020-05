Mad Max: Furiosa: Nel prequel non ci sarà Charlize Theron

In un’intervista al New York Times, il regista George Miller ha rivelato che la star di origine sudafrcana non tornerà a interpretare il personaggio di “”Furiosa”, la caparbia eroina di Mad Max: Fury Road

Niente Charlize Theron nel prequel Mad Max: Furiosa

“Da queste parti tutto fa male” Cosi Furiosa in Mad Max Fury Road ci introduceva in periglioso e feroce futuro apocalittico, Un mondo, quasi privo di acqua e benzina e in cui la volitiva capitana di guerra alla guida della blindocisterna tentava di opporsi al malevolo Signore della Guerra Immortan Joe, È indubbio che il personaggio interpretato da Charlize Theron sia quello che ha fatto breccia nel cuore degli spettatori di tutto il mondo. Non a caso Peter Travers nella sua recensione pubblicata su Rolling Stone scrisse o: "Hardy e Theron formano una grande squadra, ma Theron ruba la scena. La sua è un'esibizione sensazionale che unisce grinta e gravità e diventa il cuore e l'anima del film. Insomma, dopo il tenete Elle Ripley della saga di Alien, ,l’imperatrice Furiosa è senza dubbio l’eroina del genere fanta-action più amata da critica e pubblico. Sicché in molti sognavano un prequel che svelasse le origini della guerriera dal braccio meccanico, E pare che il sogno si trasformerà in realtà

In un’intervista al New York Times, il regista George Miller ha infatti rivelato una serie di gustosi dettagli sul film dedicato alla soldatessa. La notizia principale è che nel cast del prequel non sarà presente Charlize Theron. Il cineasta australiano ha cosi motivato la sua scelta:

"Quando lo finiremo, e spero che tutto si sistemi con la pandemia, vedremo cosa il mondo ci permetterà di fare con Furiosa. A lungo abbiamo pensato di usare il processo di svecchiamento in CGI con Charlize, ma non credo che i risultati siano ancora soddisfacenti. Nonostante i valorosi tentativi di The Irishman, io credo che sia ancora un territorio misterioso da esplorare. Tutti sono al lavoro per risolvere il problema, soprattutto i progettisti giapponesi di videogame, ma c'è ancora molto da fare secondo me.”

Chi sarà la nuova imperatrice "Furiosa"?

Miller quindi è alla ricerca di un’attrice ventenne che possa vestire i panni di Furiosa da giovane. Come è noto Mad Max Fury Road con i suoi 6 oscar vinti è un film che ha cambiato la storia del genere fanta-action, per cui l’attenzione per i dettagli risulterà fondamentale per la buona riuscita del prequel. Tra le candidate papabili per sostituire Charlize Theron si è fatto il nome di Anya Taylor-Joy, attrice e ballerina americana, di origine argentina e britannica. Anya è salita alla ribalta grazie al ruolo di Casey in Split e nel suo sequel Glass. Attualmente la possiamo ammirare nel delizioso Emma, disponibile su Sky Primafila Premier, mentre il 28 agosto (emergenza coronavirus permettendo) la vedremo nei panni di della strega Magik in The New Mutants, Ma Miller ha ribadito di essere ancora alla ricerca dell’attrice più adatta e che “chiunque venga scelto avrà una grossa responsabilità “. Insomma si tratterà di una sfida assai impegnativa, Un po’ come dover affrontare Immortan Joe e i suoi figli di guerra