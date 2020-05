Charlize Theron: la foto (dolcissima) scattata sul set di "Mad Max"

È una foto vintage, ovviamente, scattata nel 2015 e con un Jackson ancora piccolissimo tra le sue braccia. Una foto pubblicata in occasione del quinto anniversario dell’uscita del film. Charlize Theron, nello scatto postato, è ritratta mentre - seduta in macchina, e vestita da Furiosa - coccola il bimbo. Alle loro spalle, la costumista Inge Hough. È davvero difficile, che l’attrice condivida sui suoi social immagini dei suoi figli (l’ultima foto di Jackson risale all’agosto 2019, e quella ancora precedente l’attrice la pubblicò in occasione della Giornata mondiale dell’adozione nel 2016).

“Sono diventata mamma appena prima che iniziassimo a girare. Mia figlia potrà sempre ricordare di aver trascorso il primo anno della sua vita con una mamma armata per la guerra” scrive Charlize Theron , commentando una foto che la ritrae in una pausa dalle riprese di “ Mad Max: Fury Road ”.

Charlize Theron e le scelte dei suoi figli

Non pubblica molte foto dei suoi figli, ma ne parla spesso Charlize Theron. Li difende, difende le loro scelte. E li protegge sempre, soprattutto quando il primogenito è finito al centro dell’attenzione per i suoi insoliti look. Spesso, il bimbo ha chiesto alla mamma di indossare abitini e tutù. E lei l’ha lasciato libero di essere se stesso.

«La storia di mia figlia è davvero la sua storia, e un giorno, se lo desidera, la racconterà» ha spiegato, parlando di Jackson al femminile. «Per me che sono sua madre è importante far sapere al mondo che mi farebbe piacere se si usassero i pronomi corretti, nel riferirsi a lei. A volte è capitato anche a me di usare i pronomi sbagliati, parlando di lei nelle interviste. È una cosa che davvero la ferisce, e io non voglio essere quel tipo di mamma».

«Pensavo fosse un ragazzo fino a quando non mi ha guardato e mi ha detto: “Io non sono un maschio”. Aveva tre anni. Ho due bellissime figlie che, proprio come ogni genitore, voglio proteggere e voglio vedere crescere serene» ha spiegato al Daily Mail.

Ora, eccola condividere un’immagine di Jackson quando ancora era davvero piccolo. Un’immagine super dolce, che contrasta col vestito da guerriera che Charlize Theron aveva sul set di “Mad Max”.