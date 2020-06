The Kolors, la serenata di Stash in attesa di diventare papà

Il leader dei The Kolors sta vivendo un periodo d’oro sotto ogni punto di vista. Se la carriera continua a procedere a gonfie vele grazie a brani capaci di dominare le classifiche italiane, dal punto di vista sentimentale non esiste momento più felice.

Celebrity: i post virali

Nelle scorse ore numerosi volti del mondo dello spettacolo hanno conquistato il web con scatti, foto e video divenuti subito vitali. Partiamo dal mondo musicale in cui Baby K ha annunciato l’esplosiva collaborazione con Chiara Ferragni sulle note di Non mi basti più, troviamo poi Shade che ha pubblicato il video ufficiale del singolo Autostop ottenendo oltre 700.000 visualizzazioni su YouTube in meno di ventiquattro ore; passiamo a Wanda Nara che ha infiammato Instagram con uno scatto in piscina ottenendo oltre 300.000 like, Fedez che ha coinvolto il pubblico in una sfida di stile con protagonista il piccolo Leo e infine Melissa Satta che ha raccontato il suo allenamento al parco.