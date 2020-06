Wanda Nara, lo scatto in piscina conquista il web

Wanda Nara: lo scatto in piscina

Wanda Nara, classe 1986, è una delle celebrity più popolari e seguite dal pubblico del Bel paese. La moglie di Mauro Icardi è solita raccontarsi tramite il suo profilo Instagram che conta più di sei milioni e mezzo di follower che seguono quotidianamente frammenti della sua vita tra impegni lavorativi, viaggi e momenti di relax con gli affetti più cari.

Poche ore fa Wanda Nara ha condiviso un post che ha subito conquistato i fan. Lo scatto vede protagonista la modella durante una pausa in piscina in cui saluta la sua dolce metà. La foto ha ottenuto decine di migliaia di like in pochissimo tempo.