Chiara Nasti, il suo nuovo tatuaggio fa discutere i social

Poche ore fa l’infuencer ha condiviso la foto del nuovo tatuaggio realizzato insieme all’amica Lucrezia, attirando subito l’attenzione di tantissimi fan. Infatti, il pubblico ha sottolineato come la scritta presenti l’apostrofo in una posizione errata andando a cambiar completamente il significato.

Chiara Nasti è una delle celebrity più famose e seguite dal pubblico del Bel paese. La modella ha conquistato i media con il nuovo tatuaggio in grado di far discutere numerosi utenti sui social .

approfondimento

The O.C., la morte di Marissa Cooper: la reazione dei fan su Twitter

In un primo momento Chiara Nasti ha pubblicato un video spiegando come l’errore sia in realtà voluto poiché commesso da entrambe fin da piccole, tuttavia, in seguito la modella ha pubblicato un’altra serie di video per svelare la verità, ovvero che lo sbaglio non fosse voluto.