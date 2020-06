I post hanno subito ottenuto migliaia di like, contandone al momento più di 60.000 sul profilo di Cristina Marino e oltre 190.000 in quello dell’attore.

Poche ore fa la coppia ha condiviso i primi due scatti della primogenita su Instagram conquistando subito i fan che hanno commentato i post inviando messaggi di amore e affetto. Le foto, entrambe in bianco e nero, vedono protagonisti i due attori con Nina Speranza, immortalati in attimi di spensieratezza e felicità.

Gli scatti virali delle star

In queste settimane numerosi volti del mondo dello spettacolo italiano e internazionale hanno conquistato il web con scatti divenuti subito virali.

Il primo nome è quello di Lady Gaga (FOTO) che ha pubblicato una foto in versione autista per la promozione del nuovo disco Chromatica, troviamo poi Sabrina Salerno che ha condiviso uno scatto per festeggiare mezzo milione di follower su Instagram, Melissa Satta che ha raccontato il suo allenamento al parco con Maddalena Corvaglia, Francesca Michelin che ha scritto un messaggio per festeggiare l’inizio del mese del Pride e Chiara Ferragni ha condiviso alcuni dei suoi look preferiti della scorsa estate.